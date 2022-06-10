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إيلاف من لندن: قالت وزارة الداخلية البريطانية إن خمسة من طالبي اللجوء يكافحون ترحيلهم من المملكة المتحدة إلى رواندا لن يتم إرسالهم إلى الدولة الأفريقية. وتدور تساؤلات في الساحة عما إذا كان نظام الترحيل سينهار.

وجاء الإعلان في إطار مذكرات قدمها محامو وزارة الداخلية إلى المحكمة العليا يوم الجمعة في محاولة لمنع رحلة الترحيل إلى الدولة الأفريقية بموجب سياسة الحكومة الجديدة المثيرة للجدل لإبعاد طالبي اللجوء. وتم الآن إلغاء توجيهات الترحيل لخمسة أشخاص كان من المقرر ترحيلهم الأسبوع المقبل.

وكانت لندن توصلت إلى اتفاق مثير للجدل مع رواندا في أبريل الماضي، يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إلى رواندا، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي (القنال الإنكليزي) المحفوف بالمخاطر.

طعون قانونية

وقدم محامون لما يقرب من 100 مهاجر إضافي طعونًا قانونية يطلبون فيها البقاء في المملكة المتحدة. وقال 10 داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال يأمل في أن تبدأ الرحلة الأولى الأسبوع المقبل.

وقد طلب أولئك الذين اتخذوا الإجراء ضد الترحيل إلى رواندا أنه إذا كان القرار لصالحهم، فيجب إيقاف الرحلة تمامًا، مما يعني أن الحكم لا ينطبق فقط على طالبي اللجوء الذين يمثلونهم.

وفي المرحلة الأولى من الدعوى القضائية، التي تم رفعها اليوم الثلاثاء، قال المحامي رضا حسين، الذي يمثل بعض المطالبين للمحكمة العليا في لندن إن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قلقة بشأن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا.

تعسف

وقال إن مخاوف المفوضية تضمنت أدلة على أن طالبي اللجوء يمكن أن يُحرموا بشكل تعسفي من حضور جلسة استماع ومحام ومترجم - وقد يجدون أنفسهم مُرحلين إلى دول تمارس التعذيب.

وأضاف بأن الأمم المتحدة لم تكن قادرة على مراقبة جودة صنع القرار بشكل صحيح في البلاد على الرغم من مزاعم وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأن رواندا آمنة.

وتابع السيد حسين: "هذه مخاوف تم إبلاغ سلطات المملكة المتحدة بها ومع ذلك فإن موقف وزيرة الداخلية هو أن الأمم المتحدة تعطي الضوء الأخضر لهذه الخطة. هذا ادعاء كاذب".

وقال: "هذه ليست وجهة نظر منظمة غير حكومية ذات سمعة طيبة - إنها وجهة نظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولها وزن كبير للغاية".

وأشار المحامي إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها مسؤولية دستورية للإشراف على [القانون الدولي للاجئين] والخبرة المؤسسية.

وقال: "نحن لسنا على الأرض في رواندا، ووزيرة الداخلية ليست على الأرض في رواندا" ، مضيفًا: "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موجودة. كيف يمكنك تنفيذ الترحيل عندما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا؟"

وقالت المحامية لورا دوبينسكي، التي تمثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين ، للمحكمة "في ضوء عدم الدقة" إنها تريد أن توضح أنها لا تؤيد بأي حال الترتيبات بين المملكة المتحدة ورواندا".

وقالت إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبلغت وزير الداخلية أن ذلك غير قانوني.

ومن جهته، قال القاضي سويفت للمحكمة إن المراجعة القضائية للسياسة بأكملها من المرجح أن تكتمل في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

وقد طلبت وزارة الداخلية عبر محاميها من المحكمة رفض الطعن القانوني، بحجة أنه "فشل في المرحلة الأولى في نظام اللجوء" ، مضيفين: "لم يحدد المدعون قضية خطيرة يتعين محاكمتها، ناهيك عن القضية القوية التي يدعونها للحصول على المنحة من الإغاثة في المحاكمة ".

طعن آخر

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ، يوم الاثنين المقبل، إلى طعن آخر لهذه السياسة، قدمته جمعية مساعدة اللاجئين الخيرية ، وبدعم من مجموعة حملة "التحرر من التعذيب".

وتقول منظمة Care4Calais إنها كانت على علم بحوالي تسعة أفغان و35 سودانيًا و18 سورياً و14 إيرانيًا و11 مصريًا بالإضافة إلى أشخاص عراقيين وباكستانيين وألبان وجزائريين وتشاديين وإريتريين وأتراك وفيتناميين قيل لهم إنه يمكن وضعهم في الرحلة الأولى نحو رواندا.

يذكر أن أحدث الأرقام تشير أن أكثر من 10000 مهاجر عبروا القنال إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام.