قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



سيدني: أكّد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس الأحد أنّه تعرّف إلى نظيره الصيني وي فنغي في قمّة "حوار شانغري-لا" الأمنيّة في سنغافورة، في أوّل اتّصال من نوعه بين البلدين منذ أكثر من عامين.

وقال مارلس الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء الأسترالي، لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، إنه تصافح مع نظيره الصيني في القمة الأمنية الرفيعة المستوى "لكن لم تكن هناك فرصة لإجراء محادثة مناسبة".

وقال وزير الدفاع الأسترالي إن من المحتمل أن يُعقد اجتماع بينهما الأحد، في اليوم الأخير من القمة.

ودعا الصين إلى التحلي بالشفافية بشأن تعزيزاتها العسكرية. وقال مارلس "انعدام الأمن هو الدافع لسباق التسلح، ولا يمكننا تحمل رؤية ذلك يحدث في هذا الجزء من العالم".

تشهد العلاقات الصينية الأسترالية توتراً منذ سنوات، وتنظر بكين بعين الريبة إلى تعزيز التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة للحد من نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.