إيلاف من بيروت: في الوقت الذي لا يمكن لما يقرب من 2 مليار مستخدم حول العالم الاستغناء عن تطبيق "واتساب" الذي أصبح أساسياً في حياتهم العملية والاجتماعية، هاجم الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تطبيق التراسل الفوري "واتساب" واتهمه بسرقة بيانات المستخدمين خلال كل ليلة.

وكتب إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يقوم واتساب بتصدير بيانات المستخدم الخاصة بك كل ليلة.. لا يزال بعض الناس يعتقدون أنه آمن".

كما شارك ماسك أيضا مقطع فيديو لحوار صحفي يقول فيه الضيف إن واتساب يقوم بفتح ميكروفونات هواتف المستخدمين ويجمع البيانات من أجل استخدامها في أغراض تجارية ودعائية.

وسبق للملياردير الأميركي أن أكد بأنه لا يمكن الوثوق في تطبيق التواصل الفوري "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

تحذير "قديم"

يذكر أنه في عام 2022 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى قاعدة بيانات لحوالى نصف مليار مستخدم لتطبيق "واتساب"، تم تسريب بياناتهم للبيع على منتدى قرصنة شهير.

فقد تمت اتاحة قاعدة بيانات مستخدمين من 84 دولة، أبرزها مصر التي احتلت الصدارة بواقع 45 مليون مستخدم تم تسريب بياناتهم، وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بواقع 35 مليون مستخدم، ثم الولايات المتحدة بواقع 32 مليون مستخدم.

يستخدم القراصنة مثل هذه المعلومات فى الغالب لأغراض الاحتيال والنصب وانتحال الهوية والدعاية والإعلان بالطبع، ولذلك يوصى المتخصصون المستخدمين بضرورة الحذر من أى مكالمات من أرقام غير معروفة أو رسائل غير مرغوب فيها.

"تجريف الويب"

وقال متخصصون فى مجال القرصنة الإلكترونية إنه يمكن استخراج بيانات المستخدمين من خلال جمع المعلومات بتقنية تسمى "تجريف الويب"، التى تنتهك شروط الخدمة التى تنص عليها واتساب.

ولمنع تسرب البيانات الشخصية، يجب على المستخدمين اتباع خطوات أمان البيانات الشائعة، مثل استخدام شبكة خاصة افتراضية عالية الجودة والحصول على برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات.