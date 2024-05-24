إيلاف من بيروت: تواصل شركة "ميتا" تطوير تطبيقها الشهير "واتساب" بإدخال ميزات جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الأمان والخصوصية في التطبيق.

ووفقاً لتقارير بثتها مواقع متخصصة في التكنولوجيا، سيشهد "واتساب" تحديثات تتضمن خصائص جديدة تعزز من تجربة المستخدم.

وبحسب موقع WABetaInfo، يجري اختبار إحدى الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي v2.24.11.17 من تطبيق "واتساب" المخصص لأجهزة أندرويد. هذه الميزة تمكن المستخدمين من إنشاء صور شخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستطيع المستخدم تصميم صورة ملفه الشخصي بالمواصفات التي يختارها.

وتعزز هذه الخطوة من خصوصية البيانات على التطبيق، حيث تمنع استغلال الصور الأصلية للمستخدمين من قبل أطراف أخرى قد تستخدمها لأغراض غير مشروعة.

إضافة إلى ذلك، كشفت تقارير على الإنترنت أن "واتساب" يعمل على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى تقليل ظهور الإشعارات غير المرغوب فيها، من خلال حذف الإشعارات غير المهمة تلقائياً.

كما أشار موقع WABetaInfo إلى ميزة جديدة تدعى "People nearby" سيتم إدخالها في التطبيق قريباً، والتي ستتيح للمستخدمين مشاركة الملفات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يسهل عملية نقل البيانات بشكل كبير.