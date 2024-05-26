مونت كارلو (موناكو) : شهدت اللفة الأولى من سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد حادث تصادم كبير أدى إلى تحطيم سيارة ريد بول الخاصة بالمكسيكي سيرخيو بيريس مما أدى إلى رفع العلم الاحمر وإيقاف السباق.

واستدارت سيارة بيريس بعد ان تعرّض لضربة قوية من الخلف من سيارة الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق هاس.

كما كان الالماني نيكو هولكنبرغ سائق هاس الآخر ضحية ثالثة "بريئة" جرّاء الحادث، علما انّ السائقين الثلاثة لم يتعرضوا لأي أذى.

ويًُعد الحادث ضربة قوية جديدة لهاس بعد أن استبعد سائقاه من تجارب السبت.

وتوقف السباق على اثر الحادث في شوارع الامارة من أجل تنظيف الحلبة من أثار الحادث.

ويأمل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ان يحوّل الثالثة ثابتة ويفوز بالسباق على ارضه وبين جمهوره للمرة الاولى بعد ان لم تثمر المحاولتان السابقتان.