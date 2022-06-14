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بروكسل: هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائيا ضد بريطانيا التي اقترحت الاثنين تشريعا لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بايرلندا الشمالية الذي وقعته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان معد مسبقا للصحافة في بروكسل "نأخذ علما بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم اقتراح تشريع" حول اتفاق التجارة ما بعد بريكست.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب "خرق"، إضافة الى فتح قضايا جديدة.