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إيلاف من لندن: حماس غاضبة من الجهاد الإسلامي الذي خرج لمواجهة مع إسرائيل دون التشاور أو التنسيق مع حكومة يحيى السنوار، وأفاد مصدر كبير في غزة أن يحيى السنوار أعلن أنه لن يسمح بأي مغامرة جديدة من شأنها المس بإنجازات المقاومة في غزة.

هذا وتفيد المعلومات ان الجهاد الاسلامي في غزة تلقى ضربات لم يكن يتوقعها وان الامر فاجأ إيران التي تدعم الجهاد الاسلامي، وتعالت أصوات في فيلق قدس الإيراني تنتقد تصرفات قيادة حماس في غزة والتي سمحت لاسرائيل بضرب الجهاد واغتيال قياداتها العسكرية واحداً تلو الآخر.

من جهة أخرى استنكرت الأسرة الدولية الجهاد الإسلامي وطهران بسبب قتل الأبرياء في غزة بواسطة الصواريخ الفاشلة التي سقطت وانفجرت على رؤوس الفلسطينيين بدل أن تصيب أهدافها في إسرائيل.

بين حماس والجهاد

في حماس يؤكدون أنهم لم يشاركوا في المعارك بغزة كي لا يمسوا بالاستقرار الاقتصادي والنمو الآخذ بالنشاط في قطاع غزة، وهذا هو السبب غطى على توسل الجهاد الإسلامي لدى حماس بالتدخل والمساعدة وقال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية أن حماس تفكر باستراتيجية عليا وليس انتقامية أو آنية وأن أي مواجهة الآن قد تؤدي الى انهيار كل ما تبنيه حماس في غزة من أجل استقرار البلد.

من جهة أخرى أعربت اوساط عربية ارتياحها من فشل الجهاد الإسلامي في معركته التي يخوضها باسم إيران واعتبروا ذلك خسارة لطهران ولذراع من أذرع الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

من جهة أخرى تتهم حركة الجهاد حماس بالتآمر والتواطؤ والتقاعس في المعركة مع العدو الاسرائيلي وتحملها مسؤولية مقتل قادتها في غزة، أما حماس من جهتها فتنفي هذه الادعاءات وتؤكد حرصها على سلامة ووحدة غزة.

الى ذلك أفادت مصادر مطلعة أن قيادة الجهاد الإسلامي في الخارج مستاءة من أداء قيادة الحركة الميدانية في غزة وأكدت أنها ستستخلص العبر والدروس من هذه المعركة.

وكذلك أعرب حزب الله عن خيبة أمله من أداء الجهاد الإسلامي في غزة وأكد على استعداده استضافة عناصر وقياديين من الجهاد الإسلامي للتدريب والمشورة.