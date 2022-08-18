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الفاتيكان: أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" بسبب الحريق الذي أدى إلى مقتل 41 شخصاً في كنيسة قبطية في القاهرة، بحسب برقية وجهها الفاتيكان إلى رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني.

وورد في الرسالة التي وقعها مسؤول الدبلوماسية في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين "شعر البابا فرنسيس بحزن شديد بعد أن علم بالحريق في كنيسة أبو سيفين والذي تسبّب بوفاة العديد من الأشخاص بينهم أطفال".

وقدّم البابا فرنسيس "تعازيه الخالصة وتضامنه مع الجرحى والمتضررين من هذه المأساة".

واندلع الحريق الناجم عن خلل كهربائي خلال قداس في كنيسة أبو سيفين الواقعة في شارع ضيق في إمبابة، وهي منطقة مكتظة بالسكان على الضفة اليسرى لنهر النيل.

وأكدت السلطات أنّ 41 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون.

وأشار شهود إلى أن السلطات استغرقت أكثر من ساعة للاستجابة، على الرغم من الرواية الرسمية.