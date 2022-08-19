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إيلاف من بيروت: أعادت إسرائيل وتركيا سفيري البلدين، بعد نحو أربع سنوات من سحبهما.

وإعادة السفراء، جاءت بعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقله حساب لابيد بالعربية عبر تويتر.

وأكدت وكالة الأناضول التركية الرسمية الخبر، وقالت إن "تركيا وإسرائيل تقرران تبادل تعيين السفراء".

وفي تغريدة له أكد لابيد أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخراً هاماً للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية هامة جداً بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

هذا ونقلت الأناضول عن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو قوله :"سنواصل الدفاع عن حقوق فلسطين".

وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل وطردت كذلك سفير تل أبيب في تركيا في أيار/ مايو 2018، بعد مقتل محتجين فلسطينيين في تظاهرات بغزة على خلفية إعلان الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.