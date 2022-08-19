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إيلاف من بيروت: في منتصف الأعوام 2000، لاحظ رواد المساجد في أعلى قرية في الجبال العلوية في غرب سوريا رجلا مسنا ذو بشرة داكنة وشارب سميك يجلس في الزوايا، ويحضر خطب الجمعة بانتظام. كان إمام المسجد في قرية خلة عرى، في جبلة، يسلمه أحيانا الميكروفون في نهاية الخطبة للتحدث إلى المصلين. كان يعظ في الروحانية والدين، بقلب رجل بدا كما لو أنه قضى حياته كلها في قراءة القرآن الكريم. إلا أن هذا الرجل كان علي حيدر، وهو اللواء المتقاعد في الجيش السوري الذي ساعد حافظ الأسد على الاستيلاء على السلطة في عام 1970.

لمدة 25 عاما، كان واحدا من أكثر الضباط قسوة، بعد أن شن العديد من الحروب خلال حياته، ضد إسرائيل والفلسطينيين والكتائب اللبنانية والفرع السوري لجماعة الإخوان المسلمين. كان متقاعدًا، أو بالأحرى تم تسريحه، وقضى تقاعده في المسجد المحلي في قريته الأصلية، بعد أن أصبح متدينا. في 5 أغسطس الجاري، توفي حيدر في منزله في القرية عن عمر يناهز 90 عاما.

خارج سوريا، وعلى الرغم من دوره الرئيسي في العديد من الأحداث الإقليمية وفي العديد من الحروب التي شملت سوريا الأسد، فإن وفاته مرت دون أن تلاحظ. في سوريا، يتذكر معارضو النظام البعثي حيدر باعتباره أحد مبدعي الدولة الوحشية والقمعية، بينما يشيد به أنصار النظام باعتباره بطلا يمثل حقبة ماضية من الضباط الذين حافظوا على وحدة سوريا.

يحتفل أنصار النظام بإرثه عضوًا في الحرس القديم، منذ العصور القديمة عندما كانت سوريا مستقرة وآمنة ومعترف بها دوليا. يقول العلويون الشباب (من الأقلية الدينية المسلمة التي ينتمي إليها آل الأسد) الذين يشيدون به بوصفه "أبو القوات الخاصة"، وهي قوة كانت ذات يوم كلية القدرة تم تهميشها مؤخرا وتقزيمها من قبل الحرس الجمهوري الأكثر قوة والفرقة الرابعة. ترتبط القوات الخاصة بالانتصارات، في السبعينيات والثمانينيات على الإسلاميين، في ظل الأسد الأب، وليس الابن.

قافلة سورية مدمرة في مرتفعات الجولان، 1973

وحشية العسكر

نشأ العديد من الضباط الذين يحتفلون بإرثه تحت رعايته. كان هؤلاء الضباط وحشيين مثله، لكنهم تصرفوا بشكل مختلف عن الطريقة التي تصرف بها. لم يكن لحيدر حياة سوى الثكنات العسكرية. نادرا ما شوهد في الحفلات والمطاعم، ولم يشاهد أبدا مع مجتمع الأعمال أو مع الممثلين والفنانين. وكان ذلك في تناقض صارخ مع الجيل الجديد من الضباط، الذين وضعوا واجهة كونهم حديثين ومتحضرين وعصريين - يرتدون نظارات شمسية أنيقة، ويتفاعلون مع المتابعين على فيسبوك، ويظهرون في الأماكن العامة مع مشاهير التلفزيون. في العقد الذي سبق الأحداث في عام 2011، لم يكن الجيل الجديد بحاجة إلى أن يظهر علنا أنهم كانوا وحشيين وقمعيين مثل جيل حيدر، وهذا أعطى إحساسا زائفا بالنعومة والعقلانية، وهذا ربما هو السبب في أن العديد من السوريين قللوا من شأن مدى وحشيتهم عندما يتم تحديهم على مقعد السلطة.

لم يكن حيدر ليعطيهم مثل هذه الأوهام. كان على استعداد لقتل أي شخص يهدد النظام – ولم يخفِ ذلك. كان هناك تمرد ضد الحكم البعثي في عام 1982، وعندما فشل ذلك، لم يجربه أحد مرة أخرى خلال فترة ولايته في القوات الخاصة. هذا هو إرثه لمؤيدي النظام. يتم تذكره بخلاف ذلك كواحد من أكثر الشخصيات شهرة في النظام البعثي الذي أنشأه حافظ في السبعينيات واستمر مع ابنه بشار، وأحد صانعي آلة هذا النظام القمعية. إن الانقسام في الطريقة التي يتم تذكره بها يجسد ما تواجهه سوريا حتى مع توقف العنف إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد.

لم يفاجأ أي قروي بتحول حيدر إلى الدين، نظرا لأنه ينحدر من عائلة علوية معروفة من الطبقة الوسطى من شيوخ الدين. كان والده شيخا وكذلك عمه أحمد محمد حيدر الذي صنع لنفسه اسما في الثالثينيات باعتباره 'مصلحا' دينيا، داعيا العلويين إلى التخلي عن الخرافات والاختلاط مع الإسلام السائد. كان الحيدريون من عشيرة الحدادين القوية في الطائفة العلوية، والتي تضم عائلة أنيسة مخلوف، والدة الرئيس الحالي. في هذه العائلة ولد حيدر في عهد دولة العلويين في عام 1932، تحت الانتداب الفرنسي. التحق بالمدارس الحكومية في اللاذقية، على بعد ساعتين سيرا من خلة عرى، حيث التقى حافظ، وهو طالب علوي زميل، في وقت ما من عام 1951. كان عليهم أن يصبحا صديقين مدى الحياة ودخلا معا حزب البعث في منتصف الخمسينيات، بناء على حث من معلمهما وهيب غانم، الذي شغل منصب وزير في الحكومة خلال سنوات سوريا الديمقراطية. كان حافظ يكبر حيدر بعامين، والتحقا بأكاديمية حمص العسكرية، وتخرجا ليصبحا جنديين في الجيش السوري.

مسحوران بناصر

كلاهما سحره الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي بشر بالقومية العربية، ودعمه بإنشاء الوحدة السورية المصرية في عام 1958. خلال سنوات الاتحاد (1958-1961)، تم تعيين حافظ في القاهرة، بينما بقي حيدر في سوريا. لسبب ما، تم استبعاده من اللجنة العسكرية السرية التي أسسها حافظ ورفاقه البعثيون في عام 1959، والتي كانت للدفاع عن الاتحاد من 'أعدائه العديدين' (مصطلح استخدموه في الإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل). أطيح نظام الوحدة بانقلاب عسكري في عام 1961، وبعد أقل من عامين، شارك حافظ في انقلاب آخر مع ضباط ناصريين، يهدف إلى استعادة الجمهورية العربية المتحدة. تم تنظيمه في 8 مارس 1963، ما جعل حافظ قائدا للقوات الجوية السورية. في 23 فبراير 1966، وقع انقلاب آخر في دمشق، مما أدى إلى وصول الرجل القوي العلوي صلاح جديد إلى السلطة. وكان أيضا عضوا مؤسسا في اللجنة العسكرية لحزب البعث وشغل لفترة وجيزة منصب رئيس أركان الجيش السوري بعد ما يسميه النظام ثورة 8 آذار.

الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد

كان جديد انطوائيا لا يتحدث إلا قليلا ولم يلق خطابا عاما. وإدراكا منه لضعفه كعضو في طائفة أقلية، لم يتول السيطرة المباشرة على الدولة، وبدلا من ذلك دعم طبيبا دمية يدعى نور الدين الأتاسي ليكون الرئيس. أصبح حافظ الأسد وزيرا للدفاع في حكومة جديد - الأتاسي، وفي أعقاب هزيمة سوريا في حرب الأيام الستة ضد إسرائيل في عام 1967، كلف بإنشاء قوة صدم خاصة لإرباك الإسرائيليين في ما سماه عبد الناصر 'حرب الاستنزاف'. تم تسميتهم بالقوات الخاصة ووضعوا تحت قيادة صديقه القديم علي حيدر، الذي كان يبلغ من العمر 36 عاما وحتى ذلك الحين لم يكن قد تولى أي منصب رفيع في ظل نظام البعث. كانت خطة حرب الاستنزاف من بنات أفكار عبد الناصر، الذي اعتقد أن مثل هذه التكتيكات هي التي ستجبر إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية، وكلها احتلت في غضون أسبوع في عام 1967. بدأت حرب الاستنزاف رسميا في مارس 1969 وشملت غارات كوماندوز من قبل الجيشين السوري والمصري على الأراضي الإسرائيلية. من مقره في القطيفة في ريف دمشق، بدأ حيدر بإعداد قواته لدور أكبر في تاريخ سوريا المعاصرة.

بين معركتين

في 17 نوفمبر 1970، شاركت القوات الخاصة التابعة لحيدر في انقلاب عسكري بقيادة حافظ، واعتقلت الأتاسي وصلاح جديد. تم إرسالهما إلى السجن مدى الحياة. ولم يفرج عن الأتاسي إلا قبل أسابيع من وفاته في عام 1992، بينما توفي جديد في زنزانته في السجن في العام التالي. أصبح حيدر جزءا من الدائرة المقربة من حافظ وكان معروفا بأنه أحد أكثر ضباطه موثوقية. في عام 1973، شاركت قوات حيدر في حرب أكتوبر مع إسرائيل، وفي الاستيلاء على قاعدة مراقبة إسرائيلية على المنحدر الجنوبي لجبل الشيخ. بعد ذلك بعامين، تم استدعاء القوات الخاصة إلى المعركة مرة أخرى، وهذه المرة لمحاربة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، في وقت مبكر من الحرب الأهلية اللبنانية، وعبرت قوات حيدر الحدود إلى لبنان في 1 يونيو 1976، وأقامت قاعدة عسكرية في بحمدون، على بعد حوالي 15 ميلا من العاصمة اللبنانية بيروت. وأنشئت وحدة أخرى في سهل البقاع وثالثة في مدينة طرابلس الشمالية. وبمجرد انتهاء القتال ضد عرفات، وجه حيدر أسلحته ضد حزب الكتائب اللبنانية بزعامة بشير الجميل، الذين رحبوا بالاحتلال الإسرائيلي لبيروت في عام 1982 على أمل القضاء على الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان.

مقاتلات مسيحيات لبنانيات ينتمين إلى حزب الكتائب اللبنانية يتدربن على القتال في عام 1976 لمواجهة القوات السورية التي دخلت إلى لبنان

بين معركتي لبنان في عامي 1976 و1982، انتخب حيدر عضوا في اللجنة المركزية لحزب البعث المكونة من 75 عضوا خلال المؤتمر السابع للحزب الذي عقد بين ديسمبر 1979 ويناير 1980. انخرط رجاله لفترة وجيزة في القتال الداخلي، لأول مرة منذ إنشاء القوات الخاصة في عام 1968. منذ عام 1976، بدأ الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين في اغتيال الشخصيات العلوية، ما أسفر عن مقتل عشرات الأطباء والمهندسين والضباط المقربين من حافظ. كان حيدر على رأس قائمة أهدافهم. وفي عام 1980، أمر بتمشيط مدن حمص وحلب وجسر الشغور، حيث كانت المشاعر المؤيدة للإخوان المسلمين عالية، باستخدام الدبابات والطائرات ووحدات الكوماندوز. وألقي القبض على الآلاف بأدنى اشتباه في كونهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو حتى متعاطفين معها. وتم نقلهم إما إلى السجن لبقية حياتهم أو لإعدامهم بإجراءات موجزة.

موقعة حماة

توجت هذه الحملة بالمعركة الأخيرة مع الإخوان المسلمين في حماة، في 2 فبراير 1982. تم فرض حصار على المدينة، وتم عزلها عن سوريا 27 يوما. لا توجد أرقام محددة لعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال تلك الفترة. في كتابه الصادر في عام 1990 بعنوان 'أشفق على الأمة'، يذكر الصحفي البريطاني الراحل روبرت فيسك رقم 20 ألف قتيل في حماة. تقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان رقما أعلى من ذلك كثيرًا، قائلة إن ما بين 35,000 و40,000 شخص لقوا حتفهم في حماة.

مجموعة من الصور المستنسخة التي التقطت في 2 فبراير/شباط 2012 في العاصمة اللبنانية بيروت تظهر صورا لأشخاص يزعم أنهم قتلوا خلال مذبحة حماة عام 1982 على صفحة على فيسبوك بعنوان 'حماة' وصفت بأنها صفحة يديرها مواطنون مستقلون في المدينة الواقعة في وسط سوريا.

صار اسم حيدر مرتبطا بعملية حماة العسكرية، لكنه لم يكن وحده. ومن بين الضباط الآخرين الذين كان لهم دور مركزي في المعركة العقيد فؤاد إسماعيل من اللواء 21 الآلي ونديم عباس من لواء الدبابات 47 (الذي كان جزءا من الفرقة المدرعة الثالثة لصديقه ورفيقه اللواء شفيق فياض). وبطبيعة الحال، كان في المقام الأول من بينهم رفعت الأسد، عم الرئيس الحالي سيئ السمعة، الذي قاد سرايا الدفاع. شارك ما بين 12 و25 ألف جندي في معركة حماة، التي انتهت بتدمير جزء كبير من المدينة والقضاء على جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع السوري حتى أعادت تنظيم صفوفها وعادت إلى الظهور ككيان سياسي ومسلح بعد سقوط إدلب وضواحيها في عام 2015، أي بعد 30 عاما.

في عام 1983، أصيب حافظ بمرض خطير، ما أدى إلى أزمة خلافة داخل عائلته. وقبل وصوله إلى المستشفى، كان قد أنشأ هيئة حاكمة لإدارة شؤون الدولة في غيابه، تتألف بالكامل من المسلمين السنة مثل وزير الدفاع مصطفى طلاس، ورئيس أركان الجيش حكمت الشهابي، ورئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم. وتم استبعاد رفعت، الذي طالما اعتبر نفسه الرجل الثاني في سوريا، من المجلس. أثار ذلك انتقامه بينما أيقظ طموحاته السياسية. وأمر سرايا الدفاع بالنزول إلى شوارع دمشق استعدادا لانقلاب. تم لصق صوره في جميع أنحاء المدينة بالاسم الذي أحب أن يشير به إلى نفسه: "القائد".

قوات خاصة وسرايا دفاع

من حيث التدريب والتسليح، لم تقابل سرايا دفاع رفعت أي وحدة أخرى في الجيش السوري، باستثناء القوات الخاصة التابعة لحيدر. في كتابه الرائد 'الصراع على السلطة في سوريا'، يقول السفير والمؤرخ الهولندي نيكولاوس فان دام إن قوة حيدر كانت 45 في المئة علوية بين الجنود و95 في المئة علوية بين الضباط، في حين كانت سرايا دفاع رفعت 90 في المئة علوية على كلا المستويين. ويقدر فان دام العدد الإجمالي لقوات حيدر الخاصة بين 8000 و15000 رجل، في حين يقول كاتب سيرة حافظ الأسد البريطاني باتريك سيل إن عددهم يتراوح بين 10000 و15000.

حاول رفعت إغراء حيدر بالدخول في تحالف، والذي لو حدث لكان قد أطاح بالتأكيد بحافظ بعد 10 سنوات من رئاسته. لكن حيدر رفض أن يكون جزءا من المؤامرة، وقال لرفعت: :لا أتعرف على أي زعيم في هذا البلد غير حافظ". وأمر حيدر قواته بدخول العاصمة أيضا، ووضعها في زوايا استراتيجية استعدادا لمواجهة مع سرايا الدفاع. وتمركز الجزء الأكبر من قواته حول مقر التلفزيون في ساحة الأمويين، التي عادة ما تكون الوجهة الأولى لأي عقل مدبر للانقلاب، إذ تقع استراتيجيا بجوار مقر قيادة الجيش. تم التعرف على رجال رفعت من خلال قبعاتهم القرمزية، وحيدر من خلال قبعاتهم البنية. عندما تعافى حافظ وخرج من المستشفى، ذهب إلى منزل شقيقه في أوتوستراد المزة برفقة ابنه الأكبر باسيل. وفي مواجهة عائلية حضرتها والدتهما المسنة، قال الأسد لشقيقه: "هل تريد إطاحة النظام؟ هأنذا. أنا النظام!".

صورة التقطت في عام 1984 تظهر الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد (يمين) مع شقيقه الأصغر رفعت (يسار) في حفل عسكري في دمشق

بمساعدة حلفائه السوفيات، قرر حافظ إرسال جميع كبار جنرالاته إلى موسكو، ظاهريا كجزء من وفد حكومي، إلى أن تهدأ التوترات. وتم إرسالهم بتذكرة ذهاب فقط، دون أدنى فكرة عن موعد أو كيفية عودتهم. وقبل مغادرته دمشق، أقام رفعت حفل وداع لأنصاره في فندق الشيراتون، قائلا: "لو كنت أحمقًا، لكان بإمكاني تدمير هذه المدينة بأكملها، لكنني أحب هذا المكان. الناس معتادون علينا. إنهم يحبوننا. والآن هؤلاء [في إشارة إلى حيدر ورجاله] يريدون طردنا". تم وضع حيدر ورفعت على متن رحلة إلى موسكو في 28 مايو 1984. وانضم إليهما الضابطان فياض ومحمد الخولي، قائد القوات الجوية السورية. واحدا تلو الآخر، استدعى حافظ كل واحد منهم إلى دمشق، وأبقى رفعت وحده بعيدا. قضى حافظ على جميع أعدائه وأحكم قبضته على السلطة عدة مرات على مر السنين، وكان حيدر فعالا في كل زاوية تقريبا.

ظل حيدر مخلصا لحافظ في الثمانينيات وأواخر التسعينيات. وبدأت الشقوق تظهر بعد بدء عملية السلام في الشرق الأوسط، التي بدأت في مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر 1991. كان الاتحاد السوفياتي ينهار وكانت سوريا تفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية في عهد جورج بوش الأب. اتخذ حافظ قرار الذهاب إلى مدريد والدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل من دون استشارة أي من كبار مساعديه. لم يشعر أنه مضطر إلى ذلك - كل قرار استراتيجي منذ عام 1970 اتخذه الرئيس بمفرده، ولم يجرؤ أحد في دائرته الداخلية على الاعتراض أو التشكيك في حكمته. ومع ذلك، ورد أن حيدر اشتكى أمام مجموعة من الضباط، قائلا: "نحن الذين بنينا النظام نريد أن يكون لنا رأي في عملية السلام". تم نقل هذه الملاحظة إلى حافظ وأزعجته لسببين. أحدهما كان المعارضة الواضحة من أحد كبار ضباطه، ولكن الأهم من ذلك هو أن حيدر كان ينظر الآن على ما يبدو إلى نفسه كشريك. رأى حافظ هؤلاء الرجال كبيادق ومرؤوسين، ولم يكونوا أبدا شركاء.

ثم جاء مقتل باسل نجل حافظ في حادث سيارة في يناير 1994، وهو في طريقه للحاق بطائرة في مطار دمشق الدولي. ولم تكد تمر الجنازة حتى بدأ حافظ التخطيط لخلافة باسيل، وجلب ابنه الثاني بشار من الدراسات الطبية في لندن لدورة مكثفة في الشؤون العسكرية والسياسية. كان عمر بشار 29 عاما، وحيدر 62 عاما. ومرة أخرى، أثار حيدر غضب الرئيس بقوله: "أولا كان باسل والآن بشار. نحن أكثر جدارة من هؤلاء الأولاد".

حافظ الأسد وعائلته في صورة خاصة

قبلة الموت

كانت تلك قبلة الموت لحيدر.

في 3 أغسطس 1994، بعد سبعة أشهر من وفاة باسيل، ألقي القبض عليه وتم تسريحه من الجيش ومن جميع المناصب في حزب البعث. أعطيت قيادة القوات الخاصة للجنرال علي حبيب، وهو ضابط علوي آخر قاد القوات السورية في حرب الخليج الثانية في عام 1991. وظل حيدر في الأسر شهرين، في مكان لم يكشف عنه حتى اليوم. لا أحد يعرف بالضبط ما حدث خلال تلك الأشهر وما إذا كان قد جلس وجها لوجه مع حافظ. ما نعرفه هو أن حيدر تم العفو عنه في نهاية المطاف وأطلق سراحه وسمح له بتقاعد كريم من دون محكمة أو حملة تشهير.

حضر جنازة حافظ في 13 يوليو 2000، وتعهد علنا بالولاء لبشار كرئيس جديد لسوريا. عندما بدأت الثورة السورية في مارس 2011، نشرت شبكات التواصل الاجتماعي قصصا عن حيدر قائلة إنه يعارض الطريقة التي تنفذ بها الحرب، ولما وصفه بأنه 'قتل لا معنى له' للشباب العلويين بسبب حرب يمكن تجنبها. لا تبدو أي من هذه القصص صحيحة، إذا حكمنا من خلال وفاة حيدر السلمية ومقدار التكريم الذي تلقاه في يوم وفاته من المواقع الإلكترونية والمنافذ الإخبارية الموالية للنظام.

لكن الجميع يشير إلى الانقسام في قلب المجتمع السوري، والذي استمر في الجيل الثاني من جنود النظام، أي ما إذا كان النظام قد أنشأ دولة وحشية وقمعية أو جهاز سيطرة أبقى سوريا بأكملها في جوار صعب. كان حيدر إلى حد كبير على جانب واحد من هذا، مؤمنا بـ 'استقرار' النظام، على الرغم من تورطه الوثيق في الحروب والقمع. حتى بعد أحداث عام 2011، لا يبدو أنه غير رأيه. ترك وراءه عائلة كبيرة، ونظام الأسد المصمم على التمسك بالسلطة، وبلدا في حالة يرثى لها.