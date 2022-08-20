قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



مقديشو: ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنّه عناصر حركة الشباب الإسلامية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 13 شخصاً، وفق ما أفاد قائد أمني السبت.

وقال محمد عبد القادر لفرانس برس "نتلقى معلومات بشأن تأكيد مقتل خمس ضحايا آخرين وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بأيدي الإرهابيين إلى 13".

وأكد الضابط في الشرطة إبراهيم دوالي أيضاً مقتل عشرة أشخاص لكنه أشار إلى أن الشرطة ستنشر المعلومات المحدثة فور انتهاء حصار فندق الحياة.

وأفاد بأنه تم إنقاذ معظم المدنيين الذين كانوا في الفندق عند وقوع الهجوم مساء الجمعة.

وقال لفرانس برس "ستعلن القوات الأمنية في أي لحظة انتهاء الحصار، استغرق وقتاً طويلاً بسبب درجة تعقيد مهمة الإنقاذ".

وأوضح مدير مستشفى الصدمات الرئيسي في مقديشو محمد عبدالرحمن جامع أن المنشأة تعالج 40 شخصاً على الأقل أصيبوا في اعتداء الفندق وفي ضربة منفصلة بقذيفة هاون في منطقة أخرى في العاصمة.