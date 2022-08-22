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نيودلهي: أعلنت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي الاثنين أنها أوقفت "روبن هود" المحلي الذي قاد عصابة مؤلفة من 25 فرداً كانوا يسرقون الأثرياء لإعادة توزيع جزء من غنائمهم على الفقراء.

وقالت الشرطة الاثنين إن وسيم أكرم (27 عاما)، المعروف أيضا باسم "لامبو" ("الكبير") وعصابته كانوا يسرقون "منازل كبيرة في وسط مدينة دلهي"، ويسرقون الأموال والمجوهرات، ثم يعيدون توزيع بعض المسروقات على الأشخاص المعوزين.

وأوضحت شرطة نيودلهي في بيان أنه "بسبب هذه الخصوصية، نجح في استقطاب الكثير من الأتباع في المنطقة. أعطته هذه المصادر معلومات فورية عن تحركات الشرطة من أجل السماح له بالفرار".

وبحسب البيان، فإن هذا الرجل "المتواري سيئ السمعة" غيّر باستمرار أوكاره، وكان يتنقل بين ولايات هندية عدة.

مع حوالى 160 جريمة مزعومة في رصيده، بما في ذلك السطو والاغتصاب والشروع في القتل، أنشأت الشرطة خلية خاصة استمرت في ملاحقته لمدة أربعة أشهر قبل أن تتمكن من القبض عليه الجمعة.

وقال بيان الشرطة "تم تشكيل فريق بقيادة (المفتش) شيف كومار لنصب فخ له بالقرب من محطة أناند فيهار حيث أوقف وسيم". وأضاف "تم العثور بحوزته على مسدس وثلاث رصاصات وقت الاعتقال".