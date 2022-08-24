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لاغوس: أطلق مسلحون نيجيريون سراح أربع راهبات كاثوليكيات خُطفن في وقت سابق هذا الأسبوع في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وكثيرا ما تنفذ عصابات إجرامية عمليات خطف في الدولة الأفريقية الأكثر تعدادا للسكان، لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تزايدا في استهداف أبناء الكنائس المسيحية.

ويُطلق سراح معظم الرهائن بعد دفع فدية، لكن البعض قُتلوا.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية إيمو مايكل أباتام لوكالة فرانس برس "اُطلق سراح الراهبات الأربع الموقرات. أفرج عنهن أمس".

وأكد أن الراهبات أطلق سراحهن "سالمات"، لكنه لم يؤكد ما إذا دُفعت فدية.

ونادرا ما تؤكد الشرطة دفع فدية للخاطفين في نيجيريا.

أعمال عنف

واختطفت الراهبات الأحد في محيط أوكيغوي أثناء توجههن لحضور القداس، في أحدث هجوم في جنوب شرق البلاد حيث تتفاقم أعمال العنف الانفصالية.

وشهدت المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف التي نسبت إلى مجموعة "السكان الأصليين في بيافرا" المحظورة أو جناحها المسلح.

وتنفي المجموعة الساعية إلى إقامة دولة منفصلة لشعب الإيغبو في أغلب الأحيان مسؤوليتها عن أعمال العنف في المنطقة.

قُتل أكثر من 100 من عناصر الشرطة والأمن منذ مطلع العام الماضي في هجمات استهدفتهم في المنطقة، وفقا لأرقام وسائل الإعلام المحلية.

كما هوجمت سجون وأُطلق سراح العشرات من السجناء وسُرقت أسلحة.

وزعيم المجموعة نامدي كانو محتجز لدى السلطات ويواجه المحاكمة بتهمة الخيانة.

والنزعة الانفصالية قضية حساسة في نيجيريا حيث أدى إعلان عناصر جيش الإيغبو قيام جمهورية بيافرا المستقلة عام 1967 إلى اندلاع حرب أهلية خلفت أكثر من مليون قتيل.