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الجزائر : دعت الجزائر إلى استئناف "المفاوضات المباشرة" بين المغرب وجبهة بوليساريو لحل نزاع الصحراء ، خلال لقاء المبعوث الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاثنين بالجزائر، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وجاء في البيان "ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين"

وأضاف البيان أن الحل المنشود يجب أن "يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية الاستعمار".

وكان المبعوث الأممي للصحراء التقى الاحد زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي "في جلسة مغلقة" في مخيمات الجبهة بتندوف (جنوب غرب الجزائر )في إطار جولته الثانية في المنطقة.

والسبت التقى دي ميستورا ممثل بوليساريو لدى الأمم المتحدة عمار سيدي محمد ورئيس وفد مفاوضي البوليساريو خطري آدوه.

ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.

في بداية يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنه تخلى عن زيارة الصحراء، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.