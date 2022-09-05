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إيلاف من بيروت: الشتاء آتٍ ومعه تغيير في ديناميكيات الحرب، بالنسبة للروس والأوكرانيين، وليس أقلها بالنسبة إلى الدول الغربية التي تدعم كييف. بدأت أوكرانيا هجومها المضاد الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي وتركت الكرملين متمسكا بالطقس البارد الذي سيبطئ المهاجمين. روسيا في موقف دفاعي للتأكد من أنها لن تخسر المدينة المهمة الوحيدة التي تحتفظ بها - خيرسون، في الجنوب - وليست متأكدة تماما من أنها تستطيع التمسك بجميع الأراضي التي استولت عليها مؤخرا في دونباس أيضا. ويعد الشهر المقبل بأن يكون لحظة محورية في الصراع.

عزل العدو

عبر الجبهة التي يبلغ طولها 2400 كم، يتحرك الروس بحذر أكبر مما كانوا عليه قبل شهرين. وقدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ذريعة مثيرة للسخرية مفادها أن الهجوم في دونباس 'توقف مؤقتا' لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. لكن تحت الضغط الأوكراني، تم بالفعل نقل القوات والمعدات الروسية من دونباس لتعزيز جيش الأسلحة المشترك في خيرسون. حاولت القوات الروسية هناك شن بعض الهجمات المضادة المحلية، لكنها لم تترك أي انطباع. والآن يواجهون هجوما منسقا متعدد الجبهات يتزايد منذ أسابيع.

في يوليو، عبرت القوات الأوكرانية نهر إنهوليتس إلى الشمال والشرق من مدينة خيرسون على جبهة واسعة بطول 50 ميلا، دعما للجبهة التي يبلغ طولها 50 ميلا والممتدة من ميكولاييف مباشرة نحو غرب وجنوب خيرسون.

تصرفت القوات الأوكرانية مثل جيوش الناتو التي تصمم نفسها عليها، وباستخدام أنظمة المدفعية والصواريخ الغربية بعيدة المدى، وهاجمت مخازن الذخيرة والمقر الأمامي وطرق التعزيز بين شبه جزيرة القرم وإقليم خيرسون. ثم، بدأ الهجوم. إذا نجحت، فقد تدخل التاريخ باسم معركة الجسور. كان جسر أنتونوفسكي، الذي يحمل الطريق السريع M14 الحرج الذي يربط خيرسون بالضفة الشرقية لنهر الدنيبر، غير قابل للمرور العسكري لمدة أسبوعين تقريبا، وكذلك جسر الطريق السريع P47 في أعلى النهر في داريفكا. جسر طريق سريع آخر P47 في الشمال الشرقي يخدم مجمع سد نوفا كاخوفكا هو أيضا خارج العمل. تستخدم القوات الروسية العبارات لعبور دنيبر الذي يبلغ طوله 1000 ياردة في خيرسون. الأحد الماضي أكملوا جسرا عائما طويلا بجوار جسر أنتونوفسكي مباشرة، والذي - لم يفاجئ أحدا - تعرض للهجوم على الفور.

يتمركز نحو 20 ألف جندي روسي غرب نهر الدنيبر ويصبح خط انسحابهم شرقا نحو شبه جزيرة القرم أكثر صعوبة من أي وقت مضى. تشير الأيام الأولى من الهجوم إلى أن الأوكرانيين ذاهبون إلى كسر الطوق الروسي في خيرسون: يهاجمون في قوس واسع يمتد من جنوب غرب المدينة إلى نقاط بعيدة إلى الشمال والشرق من نوفا كاخوفكا. سيكون لديهم الكثير من الأراضي لتغطيتها، لكن الأوكرانيين ربما يريدون تهديد القوات الروسية غرب نهر الدنيبر بالتطويق. ومن المرجح أن يدفع ذلك العدو إلى الانسحاب من خيرسون ونوفا كاخوفكا، ما يسمح لكييف باستعادتهما وتجنب الاحتمال الكابوسي المتمثل في الاضطرار إلى شق طريقهما إلى مدنهما.

الروس في كامل طاقتهم

محتمل أن تمنحهم القوات المسلحة الروسية رقم 49، التي تعززها الآن وحدات من الجيش الـ 35 من المنطقة العسكرية الشرقية، 24 ألف جندي كحد أقصى للدفاع عن المنطقة، وإن كان ذلك بأعداد لا بأس بها من المركبات المدرعة. هناك فيلق جديد من الجيش المشترك مجهز تجهيزا جيدا بأفضل دبابات T-80 و T-90 الروسية. لكن من الصعب أن نرى كيف يمكن لهذا الفيلق الجديد أن يساعد الروس غرب نهر الدنيبر.

يتعين على الروس التمسك بخيرسون، وانتظار الشتاء، ثم تحريك هجومهم المتوقف في دونباس مرة أخرى. وخلال أغسطس، اكتسبت روسيا على وجه التحديد 0.01 في المئة من الأراضي الأوكرانية بعد الاستيلاء على سيفيرودونيتسك في يونيو. وهي تستحوذ على حوالي ثلثي دونباس لكنها لا تحصل على الثلث المتبقي إلا إذا أخذت سلوفيانسك وكراماتورسك. وينتظر الأوكرانيون في خنادقهم للاستفادة من القوات الروسية الضعيفة، ويأملون في استعادة بعض أراضيهم في دونباس.

يعرف الروس أنهم في مأزق استراتيجي ويحتاجون إلى استراحة لإعادة رص صفوفهم. وفي أوكرانيا، تعمل هذه الشركات في 20 في المئة من ثاني أكبر دولة في أوروبا، وروسيا وحدها هي الأكبر حجما. وتعاني قواتهم البرية من نقص كبير في القوات وتقترب من الجمود في كل مكان.

ثغرات عسكرية

يبلغ عدد أفراد الجيش الروسي النظامي في زمن السلم 280 ألف جندي، باستثناء قوات الأمن الداخلي وعناصر تابعة لأجهزة أخرى. التزم نحو 180,000 جندي بالغزو، ووفقا للتقديرات الرسمية البريطانية، قتل حوالي 20,000 جندي في المعركة. وهذا يعني ضمنا أن العدد الإجمالي للضحايا - بما في ذلك الإصابات الخطيرة - يصل إلى 80 ألفا، حتى باستثناء الميليشيات ومرتزقة مجموعة فاغنر الذين يقاتلون من أجل روسيا.

أوكرانيا تعترف رسميا بمقتل 9000 شخص في المعركة. ربما يكون هذا أقل من الواقع، لكنه يشير إلى أن إجمالي الخسائر في كييف يبلغ حوالي نصف مستوى الجيش الروسي - أعلى مما كان عليه، ما يعكس مدى مرارة دونباس بالنسبة إلى أوكرانيا. إنه أمر صعب على كلا الجانبين، وسيصبح أكثر صعوبة في خيرسون. لكن الأوكرانيين يزعمون أنهم يدربون جيشا من 700 ألف جندي – وهذا رقم مقبول – في حين أن الكرملين يتجول حول مناطقه العسكرية وأصدقائه المرتزقة في سوريا وأفريقيا للعثور على ما يكفي من الأحذية لوضعها على الأرض.

في الوقت نفسه، تتجاوز الخسائر الروسية المؤكدة بصريا الآن 5,400 عنصر من المعدات المهمة، بما في ذلك 1,000 دبابة قتال رئيسية وأكثر من 1,500 مركبة قتالية مدرعة ومشاة. وتبلغ الخسائر الأوكرانية المماثلة حوالي ربع ذلك.

الخسائر التي تم التحقق منها بصريا أقل من الواقع. ويفترض المسؤولون الغربيون أن الأرقام الحقيقية قد تكون نصف هذا العدد مرة أخرى. ولا تزال الخدمات اللوجستية الروسية تعاني ضغوطًا شديدة بسبب تنظيمها السيئ والضربات الأوكرانية بعيدة المدى. مثل هذه الضربات لن تهزم في حد ذاتها القوات الروسية. لكنها ستحتويها وتجعل المناورة صعبة أو حتى مستحيلة بالنسبة إلى القادة الروس.

مأزق بوتين

أكبر مأزق استراتيجي هو أن فلاديمير بوتين مصمم على متابعة هذه العملية حتى أجل غير مسمى. لكن إعلان التعبئة الرسمية قد يكون قاتلًا من الناحية السياسية. سيستغرق مرسوم بوتين الذي يجيز زيادة عدد القوات المسلحة 137 ألفا بعض الوقت لإحداث فارق ميداني، إما من خلال جولة جديدة من التجنيد الإلزامي أو حملة تجنيد أخرى. وكان الشباب في نوفغورود يحصلون على مكافأة لمرة واحدة وأكثر من ضعف متوسط الراتب الشهري للانضمام لمدة تقل عن ستة أشهر. في سان بطرسبرج وموسكو، إنهم على وشك أن يحصلوا على أربعة أضعاف متوسط الراتب الشهري.

في يوليو، أمر الكرملين الشركات الروسية بتحويل المكونات والإنتاج عالي التقنية إلى أسلحة. كبلد يتمتع بقطاع تجزئة قوي، هناك العديد من الفرص لتحويل الرقائق الدقيقة في السلع الاستهلاكية المعمرة إلى الإنتاج الحربي. لكن الدولة تمثل بالفعل أكثر من 40 في المئة من الاقتصاد الوطني. إن جعل القطاع التجاري الأكثر محدودية يتحول نحو أسلحة جديدة سيستغرق وقتًا، حتى من دون الفساد المصاحب.

إذا أراد بوتين هجوما ثانيا كبيرا لإعادة العملية إلى مسارها الصحيح، فهو يحتاج إلى الشتاء للاستعداد لها.

مغازلة الغرب

عين الأوكرانيين ايضًا على الشتاء. هذا هو الموعد النهائي للنجاح في خيرسون. ولم تخف كييف نواياها. تكمن أهمية النصر في أن تثبت للغرب أن القوات الأوكرانية تقاتل ببسالة وتخسر الحرب ببطء. وبدلا من ذلك، سيظهر ذلك أنه بدعم غربي يمكنهم تحرير أراضيهم. ومن شأن ذلك أن يوفر أملا حقيقيا في أن مغامرة بوتين الإمبريالية لا تحتاج إلى استرضاء بطريقة أو بأخرى. ومن شأن ذلك أن يوفر إمكانية جعل العدوان الروسي يفشل وأن يدفع المعتدي الثمن.

إن الفوز في خيرسون قبل الشتاء هو موعد نهائي عسكري لأوكرانيا على وجه التحديد لأنه موعد نهائي سياسي في علاقات كييف مع الغرب. وبدون زيادة الدعم العسكري الغربي، لا يمكن أوكرانيا أن تتقدم من 'الخسارة ببطء في كل مكان' إلى 'الفوز في مكان ما'. وبدون دعم مالي غربي يقترب من 9 مليارات دولار شهريا، لا تستطيع الحكومة الأوكرانية ببساطة الاستمرار في العمل بينما تخوض أيضا حربها من أجل البقاء. وتقدم الولايات المتحدة أكثر من 70 في المئة من جميع مساعداتها العسكرية، لكن الوحدة الأوروبية حاسمة الأهمية للحفاظ على الجزاءات وسحب الاستثمارات في الاقتصاد الروسي. يحتاج الأوروبيون إلى الاستمرار في الإيمان بحكومة فولوديمير زيلينسكي.

لكن أوروبا تواجه شتاء قاتما: الطاقة بأسعار الستراتوسفير، والانقطاعات الصناعية التي تخفض الإنتاج، والركود الاقتصادي، وربما الاضطرابات الاجتماعية والصناعية نتيجة لذلك. يجب أن يأمل بوتين في أن يؤدي الضغط على الطاقة الذي يمكن أن تفرضه روسيا على أوروبا، خصوصًا على ألمانيا وإيطاليا، والتنازلات التي يمكن أن تقدمها روسيا للأصدقاء والمترددين مثل المجر واليونان وبلغاريا وصربيا، إلى تقسيم أوروبا وثقب نظام العقوبات في عدة أماكن.

ولأن أوروبا ستشتري كميات متزايدة التناقص من الطاقة الروسية اعتبارا من العام المقبل، مرجح أن تتكرر أسعار الطاقة في الستراتوسفير. يمكن قادة الولايات المتحدة وأوروبا أن يشعروا بالراحة من معرفتهم بأنهم إذا تمكنوا من تجاوز هذا الشتاء، فمرجح أن يكون الضغط الاقتصادي الأكبر على بوتين اعتبارا من العام المقبل.

انقسام يدوم لأجيال

يواجه زعماء الغرب صراعًا بين الأجيال حول أمن أوروبا. بوتين يبحث عن التبرير، فالغزو يدور حول النازيين في أوكرانيا، وتوسيع حلف شمال الأطلسي، وتخريب المثليين للثقافة الروسية، وتصحيح أخطاء نهاية الحرب الباردة... أي شيء سوى الحقيقة. ليس بوتين فحسب، بل المؤسسة الروسية، والكرملين، ومجلس الدوما، والكثير من مجتمع السياسة وقطاعات كبيرة من الرأي العام هي التي يبدو أنها تؤمن الآن بحق روسيا التاريخي في استعادة إمبراطوريتها الأوروبية.

دخلت أوكرانيا صراعًا محتمل أن ينطوي على صراع متقطع بين موسكو وكييف لسنوات عديدة. هذه هي بالفعل الحرب الروسية - الأوكرانية الثانية منذ عام 2014. ومحتمل أن يكون هناك وقف هش لإطلاق النار في مرحلة ما قبل أن يكون هناك وقف ثالث، وهلم جرا.

بالنسبة إلى الغرب، المخاطر هائلة. يبدو من المفارقات أن القوى الإمبريالية القديمة في أوروبا يجب أن تقاتل الآن ضد إمبريالية جديدة نيابة عن القيم الحديثة. قد يكون المهم تذكر ذلك في الشتاء القاتم المقبل.