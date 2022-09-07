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مابوتو: لقيت راهبة إيطالية مصرعها في هجوم على بعثة كاثوليكية في شمال شرق موزمبيق التي تشهد أعمال عنف جهادية منذ نحو خمس سنوات، حسبما أفاد مقر الارسالية الأربعاء.

وقالت راهبات كومبوني التبشيرية في بيان إن الأخت ماريا دي كوبي قتلت على يد "إرهابيين" هاجموا البعثة مساء الثلاثاء.

ومقر الارسالية في أبرشية ناكالا المدينة الساحلية في شمال شرق البلاد بالقرب من كابو ديلغادو حيث تنفذ جماعات إسلامية متطرفة أعمال عنف.

وأضاف المسؤولون الدينيون أن المهاجمين "دمروا وأضرموا النار في الكنيسة ومقر اقامة الراهبات والمستشفى وسيارات الإرسالية".

تمكنت راهبتان أخريان، إيطالية وأسبانية من الفرار والاختباء في الغابة" مع مجموعة فتيات.

ووفقًا للصحافة الإيطالية كانت ماريا دي كوبي وهي في الثمانين من عمرها، في موزمبيق منذ الستينات. وكانت البعثة تؤوي الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الهجمات الجهادية في البلاد.

أسفرت أعمال العنف عن مقتل نحو اربعة آلاف شخص منذ تشرين الاول/أكتوبر 2017 وفقًا لمنظمة Acled غير الحكومية التي تجمع البيانات في مناطق النزاع، وتسببت في فرار 820 ألف شخص.