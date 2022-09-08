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بيروت: أوقفت النيابة العامة المصرية أربع صحافيات من منصة مدى مصر الاخبارية المستقلة بينهن رئيسة التحرير، ووجهت لهن تهم "نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام"، قبل أن تخلي سبيلهن مساء الأربعاء بكفالة مالية.

ونشرت صفحة مدى مصر على موقع فيسبوك بيانا أكدت فيه توجيه "نيابة استئناف القاهرة لصحفيات مدى مصر لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما تضمنت الاتهامات، بحسب بيان الموقع الاخباري الذي تحجبه السلطات في مصر، "الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان".

نشر موقع مدى مصر موضوعا الاسبوع الماضي تضمن اتهامات بالفساد داخل حزب مستقبل وطن الذي يمثل الأغلبية بمجلس النواب المصري ويعد مواليًا للحكومة.

ووجهت النيابة إلى لينا عطا الله تهمة إضافية وهي "إنشاء موقع دون ترخيص".

تواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الانسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما ما ينفي ذلك.

وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات عطا الله وزميلتها رنا ممدوح، ففي أواخر عام 2019 داهمت قوات أمنية مقر موقع مدى مصر وتم توقيفهما مع زميل ثالث لهما.

وأعربت شبكة مراسلون بلا حدود الأربعاء عن "قلقها من هذا التهديد لواحدة من وسائل الإعلام المصرية القليلة المتبقية التي لم يتم إخضاعها لسيطرة الحكومة"، داعية السلطات إلى وقف هذه الممارسات.