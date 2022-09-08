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بروكسل: أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بالملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً، معتبراً أن الراحلة التي وصفها بـ"إليزابيث الصامدة" كانت تجسد "أهمية القيم الثابتة".

وكتب شارل ميشال على تويتر "افكارنا مع العائلة الملكية وجميع أولئك الذين يبكون الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة والعالم. كانت في الماضي تُلقّب +إليزابيث الصامدة+، ولم تقصّر يوماً من خلال خدمتها والتزامها في أن تبيّن لنا أهمية القيم الثابتة في عالم معاصر".