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القدس: قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الخميس تعازيه إلى العائلة الملكية البريطانية إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب لبيد على تويتر "باسم حكومة إسرائيل وشعبها، أقدّم تعازيّ إلى العائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة بوفاة جلالتها الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفاً أنّ الراحلة "تترك خلفها إرثاً من القيادة والخدمة".

بدوره قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنّ "الملكة إليزابيث كانت شخصية تاريخية: لقد عاشت التاريخ، وصنعت التاريخ، وتركت بعد وفاتها إرثاً رائعاً وملهماً".

وأضاف أنّ "وفاتها تمثّل نهاية مرحلة".