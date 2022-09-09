قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



نيامى: وصل 847 مهاجراً طردتهم الجزائر إلى النيجر، كما ذكرت سلطات مدينة أغاديز بشمال البلاد لوكالة فرانس برس الخميس.

وقالت بلدية المدينة لفرانس برس "في ما يتعلق بوضع المرحلين من الجزائر، لدينا 847 شخصاً بينهم 40 امرأة و 74 طفلاً لا يرافقهم ذووهم (...) هؤلاء وصلوا حتى الآن إلى أغاديز".

وأكدت أن 74 طفلاً لا يرافقهم بالغون "يتلقون رعاية" من قبل خدمات وزارة حماية الطفل.

وأكد مصدر إنساني لفرانس برس وصول "نحو 800 مهاجر" إلى النيجر مطلع الأسبوع بعدما طردتهم السلطات الجزائرية التي "رافقتهم إلى حدود النيجر".

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص سيتمكنون من الاستفادة من الرعاية الطبية.

هجرة غير شرعية

وطردت الجزائر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من غرب أفريقيا ووسطها منذ 2014، بحسب الأمم المتحدة.

ويحاول بعض هؤلاء المهاجرين البقاء في الجزائر، لكن عدداً كبيراً يسعون خصوصاً للانتقال إلى أوروبا.

واتهمت منظمات غير الحكومية جزائرية ودولية السلطات في الجزائر باعتقال وترحيل مواطنين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتركهم في بعض الأحيان دون ماء أو طعام في وسط الصحراء.

وتنفي الجزائر التي لا تملك تشريعات تتعلق باللجوء، هذه الاتهامات باستمرار.

وارتفع عدد المهاجرين المطرودين من الجزائر في السنوات الأخيرة حسب المنظمة غير الحكومية "أطباء بلا حدود" التي أحصت 23171 من هؤلاء في 2020 و27208 في 2021 و14196 خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2022 وحدها.