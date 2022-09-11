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إيلاف من لندن: حطّ ، في قصر هوليروود هاوس الملكي في إدنبره، جثمان الملكة إليزابيث الثانية، آتيا من قصر بالمورال قرب أباردين، حيث كنت قضت نحبها يوم الخميس الماضي.

بحسب بروتوكول تشييع الملكة البريطانية المنتظر يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر، سيسجى الجثمان في حالة رسمية في قاعة مجلس وستمنستر، لمدة أربعة أيام تقريبًا قبل تشييعه، مما يسمح لأفراد الجمهور بالتقدم في الماضي وتقديم احترامهم.

ووضع القصر الملكي البريطاني، بالتعاون مع الجهات المعنية خطة اطلق عليها اسم "عملية جسر لندن" لإجرءات الجنازة والترتيبات المرافقة، حيث تدخل الأمة فترة حداد وطني.

وقال تقرير إن التوقيت المتأخر لإعلان وفاة الملكة، حوالي الساعة 6:30 مساءً يوم الخميس، يعني أنه تم تغيير الخطط يوميًا للسماح بتنفيذ الترتيبات المعقدة.

مغادرة بالمورال

وغادر نعش الملكة إليزابيث الثانية الأحد قصر بالمورال المقرّ الملكي الصيفي في اسكتنلدا، حيث توفيت الخميس عن 96 عامًا، في اتجاه إدنبره.

وعبر الموكب الجنائزي المؤلف من سبع سيارات تتقدمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي والذي وُضعت عليه باقات من الورود، بوابات قصر بالمورال بعيد الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يجتاز الموكب خلال النهار نحو 300 كلم في الريف الاسكتلندي على أن يصل إلى قصر هوليرود هاوس، المقرّ الرسمي للعائلة الملكية في اسكتلندا، ويقع في إدنبره، نحو الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش. وسيُنقل نعش الملكة مساء الثلاثاء على متن طائرة إلى لندن.

وفي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش الأحد، وُضع نعش إليزابيث، المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالراية الملكية لإسكتلندا ويعلوه إكليل من الزهور في قاعة بقلعة بالمورال، في عربة على يد ستة حراس. ومصحوبا بابنة الملكة الأميرة آن، وتحركت العربة التي تحمل النعش ببطء من القلعة النائية وتمر عبر بلدات وقرى صغيرة في طريقها لإدنبره بعد رحلة تمتدّ على قرابة 300 كلم. حيث سينقل النعش إلى غرفة العرش في قصر هوليرود هاوس.

احترام الجمهور

وتجمع عشرات الآلاف عند قصور ملكية خلال الأيام الماضية منذ وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس لوضع الزهور وإبداء الاحترام والتعازي. كما يُتوقع أن تتجمع حشود غفيرة على طول الطريق الذي سيسلكه الموكب الجنائزي، لإلقاء التحية مرةً أخيرةً على الملكة التي اعتلت العرش لمدة 70 عامًا وسبعة أشهر وتميّزت بحضورها المطمئن والأليف وعايشت حقبات وأزمات عديدة.

وطُلب من الحشود عدم رمي الورود عند مرور الموكب لعدم التأثير على تنظيم آخر رحلة للملكة التي توفيت عن 96 عامًا وتحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة.

كاتدرائية سانت جيلز

نقل جثمان الملكة من بعد ظهر يوم الأحد، من قاعة قصر هوليروود، إلى كاتدرائية سانت جيلز الكاثوليكية العريقة التي يعود تاريخ إنشائها إلى أواخر عام 1124 م.

ووصل إلى إدنبره الملك تشارلز الثالث والملكة الرفيقة كاميلا ومعهم عدد من أفراد الأسرة الملكية للمشاركة في نقل الجثمان سيرا على الأقدام، وسيكون الجثمان مصحوبا بتاج اسكتلندا الأعلى، المحفوظ في قلعة قلعة إدنبرة.

وسوف يرقد التابوت في الكاتدرائية حتى يوم الثلاثاء، ويمكن لأفراد الجمهور أن يقدموا احترامهم. وسيتمكن المعزون من مشاهدة التابوت، حيث سيكون هناك نظام انتظار وفحوصات أمنية صارمة وقيود على الهواتف المحمولة. كما يمنع التصوير والتسجيل ممنوع منعا باتا.

وتم تحذير أفراد الجمهور الذين يرغبون في الإعراب عن احترامهم بأنهم يواجهون فترات انتظار طويلة بسبب الطلب المتوقع.

يذكر أن خطط الطوارئ لوفاة الملكة في اسكتلندا سميت باسم (عملية يونيكورن – الحصان وحيد القرن).

وفي يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، سيطير الجثمان الملكي في الساعة 6 مساءً، من مطار إدنبرة في رحلة مدتها 55 دقيقة إلى سلاح الجو الملكي البريطاني نورثولت. سيقوم حرس الشرف بتحية رحيل اسكتلندا والوصول إلى إنكلترا.

ومن القاعدة، سينقل الجثمان إلى قصر باكنغهام ، حيث سيتم وضعه في وسط قاعة الاحتفالات لمنح أفراد الأسرة المالكة الفرصة لتقديم احترامهم.

وسيحضر الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة هناك وستؤدى الصلوات.

بروفة

من المتوقع إجراء بروفة لموكب التابوت إلى قصر وستمنستر. وفي نفس اليوم سيزور الملك أيرلندا الشمالية برفقة الملكة. وسيتم نقل جثمان الملكة في البداية إلى غرفة العرش في قصر باكنغهام، قبل نقله إلى قاعة وستمنستر. حيث يتم يوم الأربعاء وضع تاج الإمبراطورية وإكليل من الزهور فوق الجثمان.

وقال مسؤول كبير بالقصر الملكي إن هذا الموكب الصامت من قصر باكنغهام حتى قاعة وستمنستر، سيكون "صغيرًا وشخصيًا نسبيًا"، حيث يدير رئيس أساقفة كانتربري خدمة قصيرة.

تبدأ بعد ذلك سجى جثمان الملكة في قاعة ستمنستر، في إطار عملية التشييع التي تحمل الاسم الرمزي (عملية سرادق) التي تستمر أربعة أيام كاملة.

يقظة الامراء

من المتوقع أن يطوف مئات الآلاف من الأشخاص حول التابوت الموجود على النعش الخاص به وأن يقدموا احترامهم ، تمامًا كما فعلوا في حالة الملكة الأم في عام 2002.

ومن المتوقع أيضًا أن يدفع كبار أفراد العائلة المالكة الجزية الخاصة بهم، ويقفون في مرحلة ما حول التابوت، وهو التقليد المعروف باسم وقفة "اليقظة للأمراء – Vigil of the Princes".

ويوم الخميس 15 سبتمبر، من المرجح أن يتم إجراء بروفة لموكب الجنازة الرسمي. وتنتهي إقامة الجثمان في قاعة الدولة في ويستمنستر يوم الأحد 18 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يبدأ رؤساء الدول في الوصول إلى المملكة المتحدة لحضور الجنازة. كما سيزور الملك تشاؤلز الثالث ويلز.

ويوم الاثنين 19 سبتمبر، ستقام جنازة الملكة الرسمية في وستمنستر أبي في قلب لندن ، وبعد ذلك سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور لإيداعه.

ومن المتوقع أن يحضر الأسبوع المقبل تفاصيل عن الحضور وكذلك ترتيب الخدمة الدينية. وكان الملك تشارلز أعن يوم التشييع أن جنازتها ستكون عطلة رسمية.

الجيش يشارك

يُعتقد أن هناك خططًا لنقل تابوت الملكة على عربة مدفع، ومن المتوقع أن يصطف الجيش في الشوارع وينضم أيضًا إلى الموكب خلال نقل الجثمان من قاعة وستمنستر هول إلى وستمنستر آبي.

وفقًا لتقليد جنازة ديانا ، أميرة ويلز ، ودوق إدنبرة ، من المتوقع أن تتبع العائلة وراء التابوت. وسيتم دعوة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والرؤساء وأفراد العائلة المالكة الأوروبيين والشخصيات الرئيسية من الحياة العامة للتجمع في الدير، الذي يمكن أن يستضيف 2000 شخص.

وستُبث الخدمة على التلفاز، ومن المتوقع أن تعلن حالة صمت لمدة دقيقتين.

في نفس يوم الإثنين، سيُنقل نعش الملكة إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور لحضور حفل تذكاري متلفز. حيث سيوارى الثرى في الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، وهي ملحق للكنيسة الرئيسية - حيث دفنت والدتها ووالدها، جنبًا إلى جنب مع رماد شقيقتها الأميرة مارغريت.