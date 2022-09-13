قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



نيروبي: أصيب عدد من الأشخاص بجروح الثلاثاء بعدما حاول حشد اقتحام استاد نيروبي حيث سيؤدي الرئيس الكيني الجديد وليام روتو اليمين، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وحاول مئات الأشخاص تسلّق البوابات المحيطة بملعب كاساراني المجمع الذي يتسع لستين ألف شخص وامتلأ عند الفجر.

وفي لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية تجمع مئات الأشخاص أمام أحد المداخل وسقط عشرات فوق بعضهم البعض. ونقل رجال إنقاذ جرحى بينما بدا أن الوضع يتجاوز قدرة الشرطة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الكينية برونو شيوسو على تويتر "منذ الساعة الخامسة كان الملعب ممتلئًا". وشجع السكان على متابعة حفل تنصيب الرئيس الجديد "من منازلهم المريحة".

ويؤدي وليام روتو الثلاثاء اليمين الدستورية ليصبح خامس رئيس لكينيا رسميًا بعد عدة أسابيع من جدل تلى انتخابات شهدت منافسة حادة في بلد يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة.