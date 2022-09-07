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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة "تهنّئ" الرئيس الكيني الجديد وليام روتو على انتخابه وترحّب بـ"العملية الانتخابية السلمية" التي شهدتها بلاده.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار الثلاثاء إنّ الولايات المتّحدة ترحّب أيضاً "باحترام رايلا أودينغا والمرشّحين الآخرين قرار المحكمة العليا" التي صادقت على فوز روتو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من آب/أغسطس أمام أودينغا.

ومن المقرّر أن يؤدّي روتو (55 عاماً) اليمين الدستورية في 13 أيلول/سبتمبر، ليصبح خامس رئيس لكينيا منذ استقلال البلاد في العام 1963.

وفي 15 آب/أغسطس، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، بفارق نحو 233 ألف صوت (50,49 في المئة مقابل 48,84 في المئة) على أودينغا (77 عاماً).

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت الإثنين بياناً هنّأت فيه كلاً من روتو على فوزه، وأودينغا على "احترامه قرار المحكمة العليا"، و"الشعب الكيني على إنجاز عملية انتخابية سلمية".

وكانت فترات الانتخابات في كينيا مصدراً للعنف بشكل متكرّر. وكان العام 2007 الأكثر دموية بينها، حين قُتل أكثر من 1100 شخص وشُرّد الآلاف.