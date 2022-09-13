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باكو: أعلنت اذربيجان الثلاثاء انها "حققت كل أهدافها" على الحدود مع أرمينيا بعد المواجهات غير المسبوقة بين البلدين منذ الحرب في خريف 2020.

وأفاد مكتب الرئيس الاذربيجاني الهام علييف في بيان أن "الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت" مشيرا الى ان "مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن".