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اسطنبول: تظاهر مئات الأحد في اسطنبول ضد المثليين الذين باتت تجمعاتهم محظورة في تركيا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وتجمع المتظاهرون بناء على دعوة أكثر من 100 منظمة محافظة معظمها قريب من سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، ودعوا إلى حظر الجمعيات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم.

ورفع المحتجون وأغلبهم نساء محجبات في حيّ الفاتح المحافظ، لافتات كتب على بعضها "احموا عائلاتكم والنشء" و"لن نسمح بشنّ حرب على العائلة" و"قولوا لا لمشروع مجتمع بلا جندر" أو حتى "أب+ أم+ طفل= أسرة".

غضب المنظمات

وصنّف المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري في تركيا إعلانا تجاريا يروج للاحتجاج "مصلحة عامة"، ما أثار غضب منظمات حقوقية.

كما شارك العديد من مستخدمي الإنترنت الأتراك الأحد منشورا يقول "لا لمسيرة الكراهية"، تضامنا مع المثليين الذين استهدفتهم التظاهرة.

المثلية الجنسية غير مجرّمة في تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر (1858)، لكنها تظل محلّ ازدراء من "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ الحاكم وحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وسبق أن وصف أحد الوزراء المثليين بـ"المجانين".

كما انسحبت الحكومة التركية العام الماضي من اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، معتبرة أنها تشجّع المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.

منذ تظاهرة كبيرة عام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في اسطنبول، حظرت السلطات التركية تدريجا مسيرة الفخر متذرعة بأسباب أمنية.

ويتعرّض مذاك المتظاهرون الذين يتحدون الحظر لقمع شديد شمل مداهمات واعتقالات عنيفة.

واعتقل في حزيران/يونيو الماضي أكثر من 200 شخص وتعرض كثر منهم لسوء المعاملة.