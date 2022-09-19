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إيلاف من لندن: أُعلن في بغداد الاثنين عن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب كان محافظاً لصلاح الدين الغربية وذلك للتحقيق معه بتهم فساد.. بينما تم ترشيح نائب كردي لرئيس البرلمان بدلاً من الصدري المستقيل.

وأكدت هيئة النزاهة العراقية الاتحادية المكلفة بمتابعة قضايا الفساد في البلاد اليوم صدور قرارٍ برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة بتهمة إحداث الضرر عمداً بالمال العام قالت مصادر أنه أحمد الجبوري أبو مازن رئس حزب الجماهير.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تابعته "إيلاف" أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الـحـصانـة عن عضوٍ في مجـلـس الـنوَّاب للدورة الـحـاليَّة، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق على خلفيَّة الإضرار بدائرة صحَّة المُحافظة".

وأضافت إنَّ "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقيِّ الصادر عن وزارة الصحَّة، المُتضمِّن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفيَّة الخاصَّة بدائرة الصحَّة في المُحافظة دون مُوافقتها" في إشارة الى بيع وظائف للدائرة هناك.

وأوضحت هيئة النزاهة أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد قررت في 25 من الشهر الماضي اتخاذ إجراءات قانونية حول تسجيل صوتي مسرب يتطرق لـ"جرائم فساد" في محافظة صلاح الدين.

التسجيل الصوتي

وقال إعلام المجلس الأعلى للقضاء العراقي في بيان تابعته "إيلاف" أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين (غرب) يتم التطرق فيها الى أحد القضاة".

وجاء القرار إثر نشر المدون العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل تسريباً صوتياً جديداً للنائب في البرلمان العراقي أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن" رئيس حزب الجماهير وهو يتحدث مع أحد المقاولين المقربين عن بيع مناصب ووظائف لأحد القضاة الى آخر وكذلك دفع أموال لتعيينات في إدارة الصحة ومديرية التربية في المحافظة.

وفي التسريب الصوتي الذي تابعته "إيلاف" أحاديث عن مبالغ دفعت لتعيينات في وزارة الصحة وفي مديرية تربية المحافظة.

وكان علي فاضل قد نشر منتصف الشهر الماضي مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري وهو يؤدي القسم على القرآن أمام النائب الجبوري رئيس حزب الجماهير لوضع الوزارة تحت تصرفه وانه ينفذ كل ما يطلبه منه رئيس حزبه.

وسبق لفاضل ان نشر تسريبات اخرى عن اجتماع لرئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع قادة مليشيا مسلحة وهو يتحدث معهم عن استعدادات عسكرية يجب اتخاذها حول الازمة السياسية العراقية كما يهدد في التسجيل بقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكن القضاء لم يتخذ اي اجراءات قانونية ضده او يقوم بالتحقيق معه لحد الان.

يشار الى ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي 2021 محققاً بعض التقدم في جهوده للتصدي للفساد.

بدلاً من الصدري

كُشف النقاب في بغداد الاثنين عن توجه الإطار التنسيقي للفوى الشيعية المقربة لإيران لترشيح نائب كردي مستقل لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشاغر منذ أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي وبينهم حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب القيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.



محسن المندلاوي النائب الكردي المستقل مرشحاً لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي (وكالة رووداو)

والنائب المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان هو الكردي المستقل محسن المندلاوي كما قالت وكالة "رووداو" الكردية في تقرير لها اليوم تابعته "إيلاف" منوهة الى أن الإطار التنسيقي بحث موضوع ترشيح المندلاوي مع الأطراف الكردية والسنية وحصل على موافقتها المبدئية ولهذا الغرض زار وفد من الإطار مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي مؤخراً.

يشار الى أن النائب الكردي المستقل محسن المندلاوي من مواليد محافظة ديالى (شرق) عام 1968 ويسكن العاصمة العراقية بغداد وفاز في الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 وهو وحاصل على شهادة بكالوريوس في الإعلام من جامعة الفراهيدي ببغداد.

ويأتي هذا الترشيح فيما تحاول القوى السياسية العراقية عقد جلسة للبرلمان المعطل منذ ثلاثة أشهر تمهيداً لإخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تعانيها منذ إجراء تلك الانتخابات.