نعش الملكة في رحلته الأخيرة إلى قلعة وندسور، بعد قداس جنائزي في كنيسة ويستمنستر.

من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
BBC
كلبا الملكة
Getty Images

الكلبان المحبوبان للملكة، مويك وساندي، ينتظران في القلعة.

من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Getty Images

أُحضر النعش إلى وندسور بعد موكب عبر لندن سار فيه أعضاء بارزون من العائلة المالكة، وأعضاء من القوات المسلحة، ومن شرطة الخيّالة الكندية الملكية.

من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
PA Media
ابنا الملك في مشهد من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Reuters
من موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Getty Images
من موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية
AFP
أنجال الملكة
AFP
من أنجال الملكة
Getty Images
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Getty Images
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
PA Media

جلس أعضاء من العائلة الملكية في طليعة الصفوف بكنيسة ويستمنستر في جنازة الملكة الرسمية، والتي حضرها ألفان من الضيوف.

من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
PA Media
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
AFP
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
PA Media
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
AFP

أسقف كانتربري جاستن ولبي يلقي العظة.

من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
AFP

ارتدى بعض أعضاء العائلة الملكية سترات احتفالية، كما ارتدى البعض ملابس الحداد. وارتدت كاثرين، أميرة ويلز، عقدا من اللؤلؤ كان ينتمي للملكة.

من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
AFP
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Getty Images
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Getty Images
من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
Getty Images

الجنازة حضرها قادة من حول العالم، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

الرئيس الأمريكي جو بايدن من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
PA Media
امبراطور وامبراطورة اليابان من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
PA Media

امبراطور وامبراطورة اليابان كانا بين الشخصيات العالمية التي سافرت إلى لندن لحضور الجنازة الملكية.

من جنازة الملكة إليزابيث الثانية
AFP

وحضر ملوك من دول أوروبية، بينها هولندا، والسويد، وإسبانيا.

ليز تراس في أثناء القداس الجنائزي للملكة إليزابيث الثانية
Reuters

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قرأت عظة في القداس، حيث حضر رؤساء وزراء سابقون.

رؤساء وزراء بريطانيون سابقون وزوجاتهم
BBC