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إيلاف من الرياض: تفاعل واسع ناله مقطع فيديو تم بثه من حساب السناب شات الخاص بوزارة الداخلية السعودية، واحتوى الفيديو على مشاركة مجندات سعوديات باحتفالات اليوم الوطني في المملكة.

وأقامت الداخلية السعودية احتفالا بمناسبة اليوم الوطني تضمن عروضا عسكرية من جانب وحدات أمنية مختلفة.وتشارك المجندات السعوديات في "خدمة ضيوف الرحمن" (أمن الحج) إذ تم تعيين عدد من المجندات ضمن القوات الخاصة لأمن الحرمين، إضافة إلى عمل النساء في "الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية (مضاهاة البصمة)، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات، والأنظمة"، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

مجندات سعوديات يشاركون بالعرض العسكري لوزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني 🇸🇦❤️



pic.twitter.com/uKBZJjbST6 — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 21, 2022

وتعمل المجندات السعوديات أيضا في الدفاع المدني وحرس الحدود وإدارة السجون ومكافحة المخدرات إلى جانب المركز الوطني للعمليات الأمنية