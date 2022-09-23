قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: لماذا يجب أن يفوز زيلينسكي بجائزة نوبل للسلام؟ سؤال مطروح الآن. ففي غضون أسبوعين، يعلن معهد نوبل النرويجي عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2022. تاريخيًا، تختلف جائزة نوبل للسلام عن جوائز نوبل الأخرى. ففي حين تمنح الأكاديمية السويدية والأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جوائز الأدب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد، فإن جوائزها تستند إلى الإنجاز مدى الحياة، إلا أن السياسيين والأكاديميين النرويجيين الذين يمنحون نوبل للسلام فغالبًا ما يكونون أكثر طموحًا.

هذا يمكن أن يؤدي إلى بعض الإخفاقات المحرجة. فاز وزير الخارجية فرانك كيلوغ بجائزة عام 1929 لاتفاقية كيلوغ برياند، وهي سذاجة فادحة بالنظر إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد عقد واحد فقط. بعد ثمانين عامًا، منحت لجنة نوبل الرئيس باراك أوباما الجائزة على خطابه الملهم. لو انتظروا الحكم على أفعاله ين صبت قراراته الزيت على نار الصراعات في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، لكان من الممكن استبعاده. في عام 1991، منحت اللجنة الجائزة لزعيم المعارضة البورمية أونغ سان سو كي التي ستبارك، بمجرد توليها السلطة، حملة إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا. بقدر ما كانت تلك الجائزة محرجة، فإن جائزة نوبل لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تبدو أسوأ. فقد أطلق أبي حملة للقضاء على خصومه السياسيين بلغت ذروتها في حملة وحشية من التطهير العرقي في منطقة تيغراي الإثيوبية.

تصح أحيانًا

في بعض الأحيان، تكون اللجنة النرويجية المكونة من خمسة أعضاء والتي تختار الفائز بالجائزة صحيحة. كانت جائزة الناجي الراحل إيلي ويزل لعام 1986 عن جدارة؛ يبقى نورًا للأمم، ويستمر إرثه من خلال عمل ابنه أليشع. نيلسون مانديلا، الذي تقاسم جائزة عام 1993 مع رئيس جنوب أفريقيا فريدريك ويليم دو كليرك، استحق هذا التكريم أيضًا. وكذلك فعلت التلميذة مالالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة عام 2014، والتي أدى وقوفها في مواجهة التهديدات إلى نزع الشرعية عن حركة طالبان واستمرت في إلهام جيل من التلميذات ضد من يحرمونهن التعليم في باكستان وأفغانستان.

يوجد اليوم العديد من المرشحين المستحقين الذين يمكن لجائزتهم تعزيز الحرية ونزع الشرعية عن الديكتاتورية. المحسن التركي المسجون عثمان كافالا هو أحد هؤلاء. إذا كرّمه أعضاء اللجنة الخمسة، فلن يساعد ذلك فقط في حماية الرجل الذي وضع حياته وثروته على المحك من أجل الحرية وحقوق الإنسان للأتراك والأكراد والأرمن، ولكنه سيرسل أيضًا إشارة إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان مفادها أن الابتزاز والقمع لن يجملا صورة ديكتاتوريته.

خلال العام الماضي، بذل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكثير لإثبات عدم جدوى العدوان والدفاع عن النظام الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية أكثر من أي مسؤول آخر على قيد الحياة. اعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستطيع القضاء على أمة بالقوة.

ما يحدث في أوكرانيا لا يبقى في أوكرانيا

شاهد الدكتاتوريون في جميع أنحاء العالم، من أردوغان إلى الصين شي جين بينغ، بوتين ليروا إذا كانت مناورته ستنجح. لو نجح، فسيكون ذلك ضوءًا أخضر للعدوان. من خلال حشد الأوكرانيين، بذل زيلينسكي جهودًا لتمكين السلام أكثر مما فعل معظم الحائزين على جائزة نوبل للسلام في حياتهم المهنية.

قد يبدو من المفارقات منح جائزة لشخص يقود قوة مقاتلة، لكن هناك سابقة: إيلين جونسون سيرليف، أول رئيسة ليبيريا والفائزة بجائزة 2011، دعمت مجرم الحرب تشارلز تايلور في وقت سابق من حياتها المهنية. رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، المستفيد في عام 1994، لم يتخل قط عن الإرهاب ورفض اتفاقات السلام التي توصل إليها مفاوضوه. وكان دو كليرك رئيس نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

مع ذلك، فإن زيلينسكي لم يسع إلى القتال، بل واجه التحدي عندما فُرضت عليه الحرب، في وقت تخلى فيه العالم - حتى البيت الأبيض - عنه. وإذا تمتعت لجنة نوبل النرويجية بالجرأة لمنح زيلينسكي جائزة عام 2022، فقد تُمنح الجائزة الأكثر أهمية في تاريخ جائزة نوبل للسلام الممتد 121 عامًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي