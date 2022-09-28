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إيلاف من الرياض: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ".

وأضاف أن الشحنة كانت بحوزة خمسة أشخاص: ثلاثة مقيمين من الجنسية السورية ومواطنان سعوديان. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ" بحوزة (5) أشخاص.



⁧#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/TUVLcbJqK2 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 28, 2022

وفي أغسطس الماضي، أحبطت مكافحة المخدرات السعودية تهريب نحو 47 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة طحين، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأعلن النجيدي حينها أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات، حيث تمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها وعددهم ثمانية مقيمين، وستة من الجنسية السورية و اثنين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم 46.916.480 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، هي الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة.

وأكد النجيدي أن رجال الأمن مستمرون بعزيمة وإصرار وحزم في تنفيذ مهامهم لمتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة ومواطنيها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها والقبض على كل من يشارك فيها لينال جزاءه الرادع.