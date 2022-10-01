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ماناغوا: قطعت حكومة نيكاراغوا مساء الجمعة علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا متهمة هذا البلد ب"نزعة تدخلية" بعد قراره إلغاء تمويل بناء مستشفى، كما أعلنت وزارة خارجية نيكاراغوا في بيان.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على إعلان الرئيس دانيال أورتيغا أنه "لم يعد يريد إقامة علاقات مع الحكومة التدخلية" في هولندا.

وكانت السفيرة الهولندية في نيكاراغوا كريستين بيرين أعلنت الخميس أن بلادها لن تمول هذا المركز الصحي بعد الآن.