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اسطنبول: تظاهر مئات الأشخاص الأحد في اسطنبول وديار بكر، المدينة الكبيرة ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، رافعين صور لنساء إيرانيات قُتلن خلال قمع التظاهرات التي تشهدها إيران، ولافتات كُتب عليها "نساء، حياة، حرية!".

في حي كاديكوي في الجانب الآسيوي من اسطنبول، ردد مئات النساء والرجال - بينهم العديد من الرجال والنساء الإيرانيين - شعارات معادية لنظام طهران وتضامنية مع النساء الإيرانيات، وفقًا لمصور فيديو من وكالة فرانس برس.

رفع المتظاهرون ورودا حمراء والبعض الآخر الأعلام الإيرانية ولافتات كُتب عليها "نساء، حياة، حرية"، شعار الحركة الاحتجاجية التي أثارتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

في مدينة ديار بكر، الواقعة على مسافة 350 كيلومترا من الحدود الإيرانية، تجمع قرابة 200 شخص، غالبيتهم من النساء، بعد ظهر الأحد، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون صوراً لعدد من النساء الإيرانيات اللواتي قُتلن منذ بداية موجة القمع، فضلاً عن لافتات ولافتة كبيرة كتب عليها "نساء، حياة، حرية" باللغة الكردية.

مساء السبت، نُظمت تظاهرة لمساندة المرأة الإيرانية في مدينة إزمير (غرب)، ثالث مدن تركيا، ضمت مئات الأشخاص، بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها وكالة فرانس برس.

وقتل ما لا يقل عن 92 شخصا في إيران في حملة قمع التظاهرات الجارية منذ أكثر من اسبوعين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الأحد منظمة حقوق الإنسان في إيران التي مقرها في أوسلو.