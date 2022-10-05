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طهران: غادر المواطن الأميركي باقر نمازي الأربعاء ايران بعدما كان منع من مغادرة البلاد إثر قضاء عقوبة سجن، الى سلطنة عمان كما أفاد التلفزيون الرسمي.

واعتقل باقر نمازي (85 عاما) المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شباط/فبراير 2016 حين توجه الى ايران سعيا للافراج عن ابنه سياماك نمازي، رجل الاعمال الايراني الاميركي الذي اوقف في تشرين الاول/اكتوبر 2015.