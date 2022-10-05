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سيول: أطلقت كوريا الشمالية فجر الخميس صاروخاً بالستياً باتجاه البحر، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومين صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق، في سابقة منذ خمس سنوات، فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن هيئة أركان الجيش في سيول قولها إنّ الشمال "أطلق صاروخاً بالستياً غير محدّد باتجاه بحر الشرق" الذي يعرف أيضاً باسم بحر اليابان.