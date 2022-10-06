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إيلاف من لندن: بدأ زعماء 44 دولة أوروبية محادثات في براغ، في أول اجتماع تاريخي لناد سياسي جديد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وخارجه.

ويلتقي زعماء دول الاتحاد الأوروبي مع نظراء لهم من خارج التكتل، يومي الخميس والجمعة، للبحث "في سبل الاستجابة للتداعيات المأساوية للحرب الروسية في أوكرانيا"، حسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

تحسين التعاون

يهدف الاجتماع الافتتاحي لـ"الجماعة السياسية الأوروبية" الذي يهدف إلى تحسين التعاون بين الدول الأوروبية خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وتركيا ودول غرب البلقان ومنطقة القوقاز.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عند وصوله الى براغ عن بناء "استراتيجية مشتركة" للرد على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وانضمت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إلى قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا والنرويج ودول البلقان ، مع توقع فولوديمير زيلينسكي الأوكراني عبر رابط فيديو. وأوضحت تراس أن القمة "لم تكن من بناء الاتحاد الأوروبي أو بديلاً للاتحاد الأوروبي". ومع ذلك، فإن قرارها بالمشاركة قد يمثل مرحلة جديدة في علاقات المملكة المتحدة مع أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مقال تراس

وكتبت رئيسة الوزراء البريطانية في صحيفة (التايمز) قبل القمة ، مقالا قالت إنه فيه إنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن تشارك المملكة المتحدة في المناقشات التي أثرت على "القارة بأكملها وكلنا هنا في الوطن".

وأيد إيمانويل ماكرون فكرة وجود مجتمع سياسي أوروبي أوسع خارج الاتحاد الأوروبي ، وقال للصحفيين يوم الخميس إنها بعثت "برسالة وحدة". لكن هناك شكوك ، حتى داخل الاتحاد الأوروبي ، بشأن المنتدى الجديد.

وفي القمة سيناقش القادة الـ 44 الطاقة والهجرة والأمن ، مع التركيز بشكل خاص على الحرب في أوكرانيا.

وفي تغريدة، قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، إنه في أعقاب الغزو الروسي ، كانت هناك حاجة إلى "إعادة التفكير وإصلاح النظام الأوروبي الأوسع ، بما يتجاوز عمل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" ، لكنه أضاف أن القمة لن يكون أكثر من تبادل أولي.

تراس في براغ

وإذ ذاك، استقبلت رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا، رئيسة وزراء بريطانيا ليز تروس عند وصولها إلى فيلا كرامار في 6 أكتوبر.

ويشار إلى أن تراس لم تكن متحمسة لفكر (الجماعة السياسية الأوروبية) ولكن بمجرد وصولها إلى السلطة ، بدت متحمسة للفكرة، على الرغم من أن داونينغ ستريت متردد في قبول الاقتراحات التي استحوذ عليها الرئيس الفرنسي ماكرون.

ويقول تشارلز غرانت ، مدير مركز الإصلاح الأوروبي ، إنه قد يكون نقطة تحول "متواضعة" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

بينما لا يزال الخلاف حول ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية دون حل ، تستأنف المحادثات هذا الأسبوع. ويقول غرانت: "لا يحاول أي من الجانبين دفع هذه القضية إلى حافة الهاوية في الوقت الحالي". "لذلك يمكن أن تكون هذه القمة علامة على تقارب متواضع."

الخط الرسمي

على صلة بالموضوع، فإن الخط الرسمي هو أن رئيسة الوزراء تتجه إلى براغ لأنها تريد "تعزيز" الدعم لأوكرانيا و "تحفيز" العمل الجماعي بشأن أمن الطاقة والهجرة.

ويقول داونينغ ستريت إن السيدة تراس ستدعو القادة إلى إبقاء موصلات النفط والغاز مفتوحة هذا الشتاء أثناء مشاركتها في محادثات حول مشاريع مشتركة لتطوير طاقة الرياح النووية والبحرية الجديدة.

ومن عوامل الجذب الأخرى للمملكة المتحدة وجود التركي رجب طيب أردوغان ، والنرويج ، المورد الرئيسي للطاقة إلى المملكة المتحدة.

وكانت المملكة المتحدة أقل حرصًا على التحدث عن الأمن ، مع وجود مخاوف من أن الجماعة السياسية الأوروبية EPC يمكن أن ينظر إليها على أنها تتخطى بشكل ما تحالف الناتو العسكري.