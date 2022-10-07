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موسكو: أعلنت القوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا الجمعة السيطرة على أراض قرب مدينة بخموت في منطقة دونيتسك، في وقت تشن القوات الأوكرانية هجوماً في الشرق.

وقالت سرية منطقة دونيتسك العسكرية في بيان على تلغرام "على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حررت مجموعة من القوات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبدعم من القوات الروسية، كلاً من أوترادوفكا وفيسيلايا دولينا وزايتسيفو".