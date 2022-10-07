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سيول: قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا تدريبات بحرية مشتركة باستخدام حاملة طائرات أميركية، الجمعة، وذلك بعد يوم من إرسال طائرات مقاتلة، رداً على تدريبات قصف كورية شمالية على ما يبدو، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات البحرية ستجري في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد، في السابع والثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

تدريبات

وتأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر، الخميس، ثم حلقت في وقت لاحق بطائرات حربية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "سنواصل تعزيز قدراتنا العملياتية واستعدادنا للرد على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية من خلال تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأميركية (رونالد ريغان) ومجموعتها القتالية".

وشاركت المجموعة القتالية الأميركية بالفعل في مناورات دفاع صاروخي ثلاثية مع سفن حربية من اليابان وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، في أعقاب اختبار يوم الثلاثاء أطلقت خلاله كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلَّق فوق جزء من اليابان.

اتصال ثلاثي

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن كبار مسؤولي الدفاع من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ناقشوا آخر التطورات في اتصال، الجمعة، ونددوا بعمليات الإطلاق الكورية الشمالية، واتفقوا على أن التدريبات البحرية الثلاثية الأخيرة حسنت قدرتهم على الاستجابة لكوريا الشمالية.