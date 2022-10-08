قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



نيويورك: شهدت المحاكمة المدنية للممثل الأميركي كيفن سبايسي في نيويورك الجمعة مواجهة قضائية بينه وبين مواطنه الممثل أنتوني راب الذي يتهمه بـ"الاعتداء الجنسي" عليه عندما كان في الرابعة عشرة سنة 1986 ويطالبه بتعويض قدره 40 مليون دولار.

بعد خمس سنوات على موجة "مي تو" العالمية التي جرفت منذ بدايتها عام 2017 النجم السينمائي الفائز بجائزتي أوسكار، روى المدّعي عليه أنتوني راب (50 عاماً) لهيئة المحلّفين في محكمة مانهاتن المدنية وقائع الأمسية التي تعرّض فيها لهذا الاعتداء قبل 35 عاماً.

تعود الأحداث إلى سنة 1986 حين كان أنتوني راب متدرباً على التمثيل في برودواي في سن الرابعة عشرة. وكان حينها سبايسي ممثلا مسرحياً مغموراً في سن 27 عاماً.

لقاء بين الممثلين

وحصل اللقاء بين راب المراهق وسبايسي الشاب في كواليس مسرح في نيويورك، وما لبث سبايسي بعد أسبوع أن دعا راب إلى عشاء مع أصدقاء في شقته الصغيرة في مانهاتن.

وبقي راب جالساً على حافة السرير بعد مغادرة الضيوف الآخرين، وكان جهاز التلفزيون مشغّلاً.

وقال راب في اليوم الثاني من المحاكمة المدنية "اقترب مني (سبايسي) بطريقة مترددة إلى حد ما، وحملني كما يحمل العريس عروسه".

وكان راب قال في إفادته في حزيران/يونيو الفائت إن سبايسي حمله "وفركت يده لثوان الثياب على أردافه"، ثم "وضعه على السرير قبل أن يستلقي بجانبه ثم فوقه مرتدياً كامل ملابسه".

وكرر راب الجمعة أن سبايسي عانقه، وبأنه شعر بأن ذلك "دام طويلاً جداً" وبأنه "مشلول". وأشار راب الذي شارك في مسلسل "ستار تريك: ديسكوفري" إلى أنه تمكّن من الإفلات ومن مغادرة الشقة الصغيرة.

ويطالب راب سبايسي بدفع 40 مليون دولار له تعويضاً عن عطل وضرر.

"محنة عاطفية"

واتهم وكيل أنتوني راب المحامي بيتر صغير في جلسة الخميس بطل "يوجوال ساسبكتس" و"هاوس أو كاردز" بأنه سعى "عمداً" إلى "إشباع رغباته الجنسية" في تلك الليلة عام 1986.

ولكن بعدما تقرر عدم إجراء محاكمة جزائية في القضية في الدعوى التي رفعها راب في أيلول/سبتمبر 2020، رد القاضي في هذه المحاكمة المدنية التهمة الأولى التي وجهها راب لسبايسي بالاعتداء الجنسي.

واعتبر القاضي أن الوقائع سقطت بالتقادم وهي غير مشمولة ببنود قانون أقرته ولاية نيويورك سنة 2019 بشأن حماية الطفولة يمكن من خلاله إطالة مهلة السقوط بمرور الزمن.

وأبقت المحكمة على تهمة "المس بالسلامة الجسدية" لأنتوني راب مما تسبب في "محنة عاطفية".