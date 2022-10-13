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سيول: اتهمت كوريا الشمالية سيول بالقيام بـ"عمل استفزازي" قرب حدودهما المشتركة وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي "يثير توترا عسكريا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق الخميس "نيران المدفعية لنحو عشر ساعات قرب منطقة الدفاع المتقدمة التابعة للفيلق الخامس بالجيش الشعبي الكوري"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، مضيفا أن الجيش الشعبي الكوري "قام بتدابير عسكرية قوية مضادة" ردا على "العمل الاستفزازي".

وأضاف تقرير الوكالة أن الجيش الكوري الشعبي "يوجه تحذيرا صارما للجيش الكوري الجنوبي الذي يثير توترا عسكريا في منطقة خط المواجهة بعمل متهور".