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بكين: انطلقت أعمال المؤتمر ال20ـ للحزب الشيوعي الصيني في بكين الذي يتوقع أن يمنح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة لخمس سنوات أخرى على رأس السلطة في البلاد.

وصعد شي الى المنصة في قاعة الشعب الكبرى في بكين وسط تصفيق مدو من آلاف المندوبين الذين تم اختيارهم بعناية لحضور المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.

وفي خطابه، ندد الرئيس الصيني بتدخل قوى خارجية في تايوان، بينما أشاد بانتقال هونغ كونغ من "الفوضى إلى الحكم". وتعهد بخوض "كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل" في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشيراً في الوقت عينه الى أن "الوضع في هونغ كونغ حقق تحولاً كبيراً من الفوضى الى الحكم".

كذلك، أشاد شي بحكم حزبه الشيوعي وقال أمام مندوبي الحزب الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى في بكين "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني هام جداً وينعقد في لحظة حساسة، عندما يبدأ الحزب بأكمله والشعب من جميع المجموعات الاتنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل".