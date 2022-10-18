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إيلاف من لندن: تسلم الرئيس العراقي رشيد الثلاثاء اول رسالة خطية من زعيم عربي هو الاسد حيث اكدا على ضرورة تعزيز علاقات بلديهما في جميع المجالات .. فيما اكدت السفيرة الاميركية له التزام بلدها بدعم استقرار العراق.

فقد تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف بقصر السلام في بغداد اليوم رسالة خطية من الرئيس السوري بشار الأسد سلمها له السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح.

وحملت الرسالة تهاني الأسد لرشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق "متمنياً له الموفقية والنجاح في مهام عمله لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من نمو وتطور" كما قال بيان رئاسي عراقي تابعته "إيلاف".

وأشارت الرسالة إلى "العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والوشائج الأخوية للشعبين الشقيقين وضرورة تعزيزها في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة".

ومن جانبه عبّر الرئيس رشيد عن امتنانه إلى الرئيس بشار الأسد على تهانيه مؤكداً "رغبة العراق بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار".

يشار الى ان العراق وسوريا ينسقان أمنيا حاليا لتعزيز حدودهما المشتركة البالغ طولها 600 كيلومترا لمواجهة والتصدي لمحاولات تنظيم داعش اختراقها وتنقل خلاياه عبرها لنقل أسلحة وتنفيذ عمليات ارهابية في البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات وثيقة مع ايران الحريصة على استمرار تعونها وتنسيقها معهما في مختلف الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية.

اتصال من السيسي ورسالة من الملك سلمان

وعلى الصعيد نفسه تلقى الرئيس رشيد رسالة تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اكد فيها ضرورة تعزيز وتنمية علاقات بلديهما.

وأشاد الملك سلمان "بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما تلقى الرئيس رشيد اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر والعراق مشدداً على "ضرورة توطيدها وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين" .

بدوره أكد الرئيس رشيد على أهمية "تعميق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين وأهمية العمل المشترك لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه" كما قالت الرئاسة العراقية.

يشار الى أن العراق ومصر يرتباطان بمجلس أعلى مشترك للتعاون يضم الأردن أيضاً وقد عقد قمماً ثلاثية خلال السنوات الخمس الأخيرة في كل من القاهرة وبغداد وعمان.

رومانوسكي لرشيد: ملتزمون بدعم استقرار بلدكم

كما بحث الرئيس رشيد اليوم مع سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانوسكي أهمية تعزيز علاقات بلديهما في مختلف المجالات حيث تمنت السفيرة له "النجاح والتوفيق في مهام عمله، مؤكدة التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه".



الرئيس رشيد ملتقياً الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 مع السفيرة الأميركية في بغداد رومانيسكي (الرئاسة)

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يُعزز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين" كما قال بيان رئاسي عراقي تابعته "إيلاف".

علاقة شراكة إستراتيجية

وكانت السفيرة رومانوسكي قد أكدت خلال اجتماعها أمس مع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني استعداد بلادها للتعاون معه لمكافحة الفساد والارهاب

وبحثت رومانوسكي مع السوداني العلاقات بين بلديهما والمصالح المشتركة وسبل تنميتها وأهمية العمل على تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السوداني "رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية" .

من جانبها أكدت السفيرة الأميركية دعم حكومة بلادها لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد واستعدادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد كما أشادت بتركيز السوداني على تحقيق تقدّم بهذا الملف.

كما نقلت السفيرة رغبة الإدارة الأميركية في الاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب مشيرة الى أن العراق يمثل مكوناً أساسياً واستراتيجياً في المنطقة.