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واشنطن: اعتبر وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور خلال زيارة إلى واشنطن الثلاثاء أنّ روسيا ستحتاج على الأرجح لعامين على الأقلّ لإعادة جيشها إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء غزوها لأوكرانيا، داعياً إلى مواصلة الضغط على موسكو.

وإذ توقّع الوزير الإستوني أن يطول أمد الحرب في أوكرانيا كثيراً، ناشد الغرب الوقوف مع الأوكرانيين إلى أن يحقّقوا انتصار "العالم الحرّ".

وفي الوقت الذي لجأت فيه روسيا إلى استهداف أوكرانيا بطائرات مسيّرة مفخّخة، يعتقدالغرب أنّها اشترتها من إيران، قال بيفكور إنّ معلوماته تشير إلى أنّ الترسانة العسكرية الروسية تقلّصت إلى الحدّ الذي أصبحت معه القوات الروسية تستخدم صواريخ إس-300 المضادّة للطائرات بديلاً عن الصواريخ العادية.

وأضاف أنّ معلوماته تشير أيضاً إلى أنّ بعض الصواريخ الروسية انفجرت قبل أن تبلغ هدفها بسبب تقادمها.

طرق جديدة للتأثير

وخلال مائدة مستديرة مع صحافيين في العاصمة الأميركية قال الوزير الإستوني إنّ "هناك اتفاق في الآراء، بشكل أو بآخر، على أنّ الأمر سيتطلّب من روسيا ما بين سنتين إلى أربع سنين لاستعادة بعض القدرات أو حتى قدرات مشابهة لتلك التي كانت لديها" قبل الحرب.

ولفت الوزير إلى أنّ العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا إثر غزوها أوكرانيا أثّرت سلباً بشكل خاص على قدرتها على إنتاج الطائرات وصيانتها لأنّ هذه العقوبات حرمت موسكو من مكوّنات رئيسية تدخل في صناعة هذه الطائرات.

وشدّد بيفكور على أنّه "عندما نتمكّن من إيجاد طرق جديدة للتأثير على روسيا من خلال العقوبات، فعلينا بالطبع أن نفعل ذلك".

لقاء أوستن

وفي واشنطن التقى الوزير الإستوني نظيره الأميركي لويد أوستن.

وفي بيان صدر في أعقاب الاجتماع، أشاد أوستن "بإستونيا لدعمها أوكرانيا تتطّلع إلى المستقبل".

كما أعلن الوزير الأميركي أنّه "اتّفق مع الوزير بيفكور على ضرورة الحفاظ على دعم قوي (لكييف) في المستقبل".

ضربة نووية

وفي جلسته الحوارية مع الصحافيين، حذّر بيفكور من أنّ روسيا لا تزال قادرة على شنّ هجمات، بما في ذلك ضدّ دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل بلده إستونيا.

بالمقابل، قلّل الوزير الإستوني من احتمال أن تلجأ روسيا لاستخدام السلاح النووي ضدّ أوكرانيا، وهو سيناريو لوّح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أعلن ضمّ أربع مقاطعات أوكرانية إلى بلاده.

وقال بيفكور إنّ روسيا "أثارت الخوف في أوكرانيا" بالهجمات التي تشنّها بأسلحتها التقليدية وبالتالي ليست هناك أيّ "قيمة مضافة، إيجابية لروسيا" في شنّ ضربة نووية.

وأكّد أنّه إذا استخدم الروس السلاح الذرّي "فسيفقدون مؤيّديهم الصامتين مثل الصين أو غيرها".