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إيلاف من الرياض: أطلق برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 - اليوم - المظلة المعنية بقطاع الهوايات في المملكة "هاوي"، ودشن البوابة الوطنية للهوايات.



وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمركز المالي بمدينة الرياض برعاية رئيس لجنة برنامج جودة الحياة، أحمد بن عقيل الخطيب، وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عضو لجنة برنامج جودة الحياة، ماجد بن عبدالله الحقيل، وممثلي 12 جهة حكومية أسهمت في تأسيس جمعية أندية الهواة "هاوي" الجهة الممكّنة للهوايات والهواة في المملكة، بهدف تطوير وتفعيل قطاع الهوايات وصولاً إلى تعزيز حيوية المجتمع ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



أهنئ شباب وفتيات وطننا الغالي بتدشين بوابة "هاوي" التي تمثل انطلاقة لتمكين قطاع الهوايات في المملكة، والمظلة التي تجمع ذوي الاهتمامات المشتركة لتبادل الخبرات وممارسة هواياتهم المختلفة، وأدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في البوابة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها https://t.co/iCydBX6DXj — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) October 19, 2022



وشهد حفل إطلاق "هاوي" حضوراً وتفاعلاً من جميع فئات المجتمع وبخاصة مجموعات الهواة، إذ تم أصطحاب الحضــور فــي رحلــة مليئــة بالأنشــطة والمغامــرات لاستكشــاف هواياتهم والتعرف على الهوايات المسجلة في بوابة (هاوي).

الخطيب



وأكد الخطيب، أن "القيادة الرشيدة - أيدها الله - تولي تعزيز قطاعات جودة الحياة المختلفة أولوية كبرى، وتعمل على ازدهار المجتمع وتنمية الفرد وتمكينه لبناء مجتمع حيوي مبادر وفعّال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030"، منوهاً بالدعم اللامحدود "من سمو ولي العهد - حفظه الله - الذي من خلاله نطلق اليوم قطاع الهوايات وندشن البوابة الوطنية للهوايات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع، وتشجيعاً لممارسة أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع".

وأشار إلى ان "إطلاق قطاع الهوايات وتدشين البوابة الوطنية (هاوي) خطوة أولى لبناء هذا القطاع وازدهاره، واستفادة كافة شرائح المجتمع منه، وأن تزدهر حياة الأفراد بممارسة الهوايات المحببة لديهم ، وتأسيس أندية لهواياتهم ومجتمعات يلتقون من خلاها بمن يشاركونهم نفس الاهتمامات".

البكر

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن هدف مركز برنامج جودة الحياة في قطاع الهوايات هو تأسيس نادٍ لكل هواية، وأن يشترك سكان المملكة في أندية تمكنهم وتدعمهم، وأن يستطيعوا من خلال بوابة (هاوي) تأسيس أندية جديدة أو الانضمام إلى أندية قائمة بصورة ميسرة وسهلة.

الرشيد

من جهته بين رئيس مجلس إدارة جمعية الهوايات (هاوي) مشعل بن عبيد الرشيد، أن البوابة تعمل على بناء بيئة محفزة تجمع المتعة والفائدة والبيئة الآمنة الممكّنة لممارسة الهوايات، مضيفاُ أن (هاوي) والبوابة الوطنية للهوايات مكنت الهواة من الجنسين من تسجيل هواياتهم، وتأسيس أندية للهوايات الخاصة بهم، كما تقدم لهم كل الدعم لممارسة هواياتهم واختبار إمكانياتهم في هوايات جديدة غير مسبوقة، إضافة إلى تلقي الدعم التقني والتعليمي وحجز المرافق وخلق مجتمعات لممارسة مختلف الهوايات عبر البوابة.

يذكر أن مركز برنامج جودة الحياة هو جهة إشرافية فنية على المنظمات غير الربحية في قطاع الهوايات، أما جمعية أندية الهواة (هاوي) فهي الكيان المعني بتأسيس وتمكين أندية الهواة، وتتكون الجمعية العامة لـ (هاوي) من 12 جهة حكومية هي مركز برنامج جودة الحياة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الإعلام، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ورئاسة أمن الدولة.

