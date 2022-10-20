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إيلاف من بيروت: في هذه المرحلة من الصراع الروسي الأوكراني، يبدو أن واشنطن تتحرك في مسارين: الدعم العسكري لكييف والمسعى الدبلوماسي. في الواقع، تشير بعض الدلائل إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يبحث عن حوار لإعادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رشده.

منذ اللحظة التي شن فيها بوتين الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي، كان بايدن أحد المؤيدين الرئيسيين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. في الواقع، زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بالمعدات العسكرية والأسلحة من خلال سلسلة من خطط المساعدة، لدرجة أن بعض المحللين توصلوا إلى اعتبار أن الصدام بين كييف وموسكو قد تحول في الواقع إلى حرب مفتوحة بين واشنطن وروسيا، ما أدى في النهاية إلى وصف رئيس البيت الأبيض بأنه "داعية حرب" وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن "أميركا لا تريد السلام".

لفهم عالم العلاقات الدولية المعقد بشكل أفضل، من المفيد غالبًا أن تكون قادرًا على "قراءة ما بين سطور" تصريحات القادة والمسؤولين الحكوميين، وكذلك تصريحات السفراء والدبلوماسيين. بهذا المعنى، يبدو أن الإشارات الواضحة الموجهة إلى الكرملين، في الأسابيع الأخيرة، قد غادرت واشنطن. يمكن أن يتيح لنا تحليلها إلقاء بعض الضوء وتوضيح الوضع المعقد في أوكرانيا بتواضع.

الدليل الأول: تم تفعيل الحوار

غالبًا ما يشبه الحوار بين القوى رقصة تتميز بطقوس محددة. لنكون واضحين: سيكون من "الخيال السياسي" الاعتقاد بأن بإمكان الرئيس الأميركي الذهاب إلى موسكو حاملاً غصن زيتون. لكن بمبادرة من واشنطن، يبدو أن القنوات الدبلوماسية بين القوتين العظميين قد تم تفعيلها وإرسال الرسائل الضرورية. في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك ثلاثة على الأقل ذات أهمية استثنائية. ظهرت إحداها على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز. في الواقع، سرّبت وكالات الاستخبارات الأميركية عن قصد مسألة مسؤولية كييف عن مقتل داريا دوغينا، ابنة إيديولوجي بوتين، ألكسندر دوغين.

كانت رسالة إلى موسكو، ولكن قبل كل شيء إلى كييف، خصوصاً إلى زيلينسكي. كان البيت الأبيض واضحًا: "لن نتبعك". إضافة إلى ذلك، نفى المسؤولون الأميركيون أنهم كانوا على علم بالعملية مقدمًا، قائلين إنهم كانوا سيعارضون بشدة لو تمت استشارتهم.

كيف نفسر نقطة التحول هذه؟ بادئ ذي بدء بقصد "طمأنة" بوتين، أي أن ليس في نية الأميركيين التآمر لإطاحته. في الواقع، لا تسعى واشنطن إلى "إذلال" العدو، لكنها ستكتفي باعترافه بالهزيمة.

الدليل الثاني: توفير مخرج لبوتين

الرسالة الثانية المرسلة إلى موسكو جاءت مباشرة من بايدن نفسه. شارك رئيس البيت الأبيض في حملة جمع تبرعات ديموقراطية في منزل جيمس مردوخ، نجل روبرت موردخ، واعترف لمؤيديه أنه "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية، لدينا خطر نووي". أضاف بايدن: "نحاول أن نفهم: ما هو مخرج بوتين؟ كيف سيكون رد فعله عندما يدرك أنه فقد قوته؟ نحن نتعامل مع رجل أعرفه جيدًا. إنه لا يمزح عندما يتحدث عن احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة كيماوية أو بيولوجية، لأن أداء جيشه سيء للغاية. ولا أعتقد أن هناك قدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي دون أن ينتهي به الأمر بنهاية البشرية".

لماذا نطق بايدن بهذه الكلمات أمام أنصاره وهو يعلم جيدًا أن الإعلام سينقلها حول العالم؟ كان للرسالة متلقي محدد للغاية: فلاديمير بوتين.

فمن خلال كلماته، أخبر رئيس البيت الأبيض "القيصر" أنه يحظى بكل اهتمامه. في الواقع، أخذت أميركا على محمل الجد تحذير الكرملين بشأن احتمال استخدام السلاح النووي.

الدليل الثالث: كلمات بلينكن (وكلمات بايدن مرة أخرى)

لإكمال الصورة، هناك الإشارة الثالثة التي أرسلها أنتوني بلينكن، الرجل الأول في دبلوماسية واشنطن. وصف وزير الخارجية، في زيارة رسمية لبيرو، بلاده بأنها "مستعدة" للبحث عن حل دبلوماسي مع روسيا. قال: "عندما تُظهر روسيا بجدية رغبتها في السير في طريق الحوار، سنكون مستعدين. سنكون هناك". وبينما اعترف بأنه "للأسف، في الوقت الحالي، كل شيء يشير إلى الاتجاه المعاكس"، كرر بلينكن أن الحرب "لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية ".

كانت رسائل واشنطن واضحة. لتكمل الصورة تأتي مرة أخرى كلمات بايدن. في مقابلة مع شبكة سي أن أن، قال رئيس البيت الأبيض إنه لم يكن ينوي مقابلة الزعيم الروسي في مجموعة العشرين لكنه لا يزال يترك النافذة مفتوحة إذا أراد بوتين أن يبدو ميالًا للحديث عن إطلاق بريتني جرينير، بطل كرة السلة الأميركي الموقوف في موسكو في فبراير الماضي بتهمة حيازة المخدرات. غالبًا ما يحب التاريخ أن يعيد نفسه: في 10 أبريل 1971، كان نجوم ومشارب الرياضيين في فريق تنس الطاولة الوطني هم أول أميركيين تطأ أقدامهم بكين منذ قدوم ماو، وبالتالي كسر جدار عدم الثقة بين الولايات المتحدة والصين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس: "أظهرنا عدة مرات أننا نؤمن بقوة الحوار وفعالية وفائدة خطوط الاتصال المفتوحة". الهدف هو إيجاد اتفاق يرضي الطرفين: يبدو أن موسكو لا تنوي التخلي عن الأراضي التي ضمهتا (ربما لا يمكن تقديم بعض التنازلات إلا في زابوريجيا)، بينما يحاول بايدن بأي ثمن استعادة ثقة مواطنيه المبتلين بالتضخم وأزمة ما بعد كوفيد.

كما بدأ البيت الأبيض في التشكيك في مصير بوتين وروسيا. المعلومات الاستخباراتية التي تم تمريرها إلى صحيفة "واشنطن بوست" تتحدث عن "اختلافات" في الدائرة الداخلية للكرملين. أحد المخاوف هو أن يحاول الصقور مثل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ورئيس جماعة فاغنر يفجينيج بريغوزين الانقلاب على وزير الدفاع سيرغي شويغو. لهذه السلسلة من الأسباب أيضًا، تحاول واشنطن السير في طريق الحوار.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "معهد تحليل العلاقات الدولية" الإيطالي