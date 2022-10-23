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ليوبليانا: يصوت السلوفينيون الأحد لانتخاب رئيسهم، وهو منصب بروتوكولي، في ظل تطلع المحافظين إلى الثأر من هزيمتهم الفادحة في الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل.

وتتوقع استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بين ثلاثة من المرشحين السبعة، وجولة ثانية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

لوغار

ويتصدر السباق وزير الخارجية السابق انزه لوغار (46 عاماً) مع 30,1 بالمئة من نوايا التصويت، بحسب آخر استطلاعات الرأي.

ويخوض لوغار الانتخابات كمرشح مستقل على أمل جذب الناخبين من جميع الأطراف، إلا أنه يُعد أحد أعمدة الحزب الديموقراطي السلوفيني، حزب رئيس الوزراء السابق يانيس يانشا الذي أطيح به في الربيع بعد ولاية أثارت جدلا تخللتها عدة تظاهرات.

يواجهه لوغار شخصيتين بارزتين من اليسار الوسط تبدو نتائجهما متقاربة بعد حملة فاترة غابت عنها التجمعات الكبيرة.

من المتوقع أن تحصل المحامية ناتاسا بيرتش موسار (54 عاماً) على 20,5 بالمئة من الأصوات وتأمل أن تصبح أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في هذا البلد الذي كان جزءاً من يوغوسلافيا السابقة، وانضم إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004.

واشتهرت المسؤولة السابقة لهيئة حماية البيانات السلوفينية بتمثيل مصالح السيدة الأولى للولايات المتحدة السابقة ميلانيا ترامب، المتحدرة من سلوفينيا.

وبعد تعرضها للانتقادات بسبب الأنشطة الاستثمارية المربحة لزوجها، نالت دعم ميلان كوكان، أول رئيس لسلوفينيا المستقلة في العام 1991.

برغليس

كذلك يدخل السباق الديموقراطي الاشتراكي ميلان برغليس (55 عاماً)، مع 17,3 بالمئة. وهو نائب في البرلمان الأوروبي يحظى بدعم رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب الذي فاز على يانشا في نيسان/أبريل.

دعي نحو 1,7 مليون ناخب للتصويت في هذه الانتخابات.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 07,00 (05,00 ت غ) وتغلق الساعة 19,00.

ويخلف الفائز بوروت باهور (58 عاما) الذي أمضى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ويتابع باهور الملقب بالرئيس "إنستغرام"، عضو الحزب الاشتراكي الديموقراطي، أكثر من 134 ألف مشترك على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث غالبًا ما ينشر صورًا خاصة.