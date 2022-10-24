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باريس: بين الخلافات حول السياسة المتعلّقة بموارد الطاقة والموقف حيال روسيا ومواضيع أخرى، قد تترتّب على الحرب في أوكرانيا تداعيات عميقة على الاتحاد الأوروبي، في وقت يُظهر الثنائي الفرنسي الألماني الذي يُعتبر أساسيًا في التكتل، علامات ضعف.

ويقول رئيس مؤسسة روبرت شومان جان دومينيك جولياني لوكالة فرانس برس إن الوضع الحالي مواتٍ "لاختلالات جديدة".

وفوجئت دول أوروبا الغربية، وهي في قلب المشروع الأوروبي تاريخيًا، بالغزو الروسي لأوكرانيا، ما يعرّضها اليوم لانتقادات لاذعة من جانب دول أوروبا الشرقية، وخصوصًا بولندا ودول البلطيق التي تُعدّ من أكبر داعمي أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويضيف جولياني "اكتسبت دول شرق أوروبا أهمية معيّنة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بعدما حذّرت شركاءها مدى سنوات من الخطر الذي تمثّله روسيا. إلا أن هذه المخاوف لطالما كان يُساء فهمها من جانب دول أوروبا الغربية ولاسيما الألمان والفرنسيين".

تجاهل الخطر الروسي

وتأتي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد اعتبر فيها أن "السلطات الروسية تغذّت من الاستياء والإذلال الناجمين عن تفكك الإمبراطورية السوفياتية"، لتنمّي أكثر نظرة دول أوروبا الشرقية الى أوروبا الغربية لجهة أنها تجاهلت الخطر الروسي.

ويفيد مصدر دبلوماسي فرنسي لم يرغب بالكشف عن اسمه، أن "هناك غطرسة لدى البولنديين ودول البلطيق المقتنعين بأنّهم كانوا على حقّ بخلاف الجميع. لكن القول إن هناك سلطة معنوية لهذه الدول في هذه الفترة، غير صحيح، إذ إن السلطة المعنوية هي الزعامة وليست أن يكون طرف ما على حقّ".

غير أن الثنائي الفرنسي الألماني الذي يُفترض أن يجسّد هذه الزعامة في أوروبا، يبدو متعثّرًا: فعلى صعيد السياسة المتّبعة في مجال الطاقة ومشاريع التسلّح المشتركة، تبدو الخلافات عميقة إلى درجة أن باريس وبرلين اضطرتا إلى إرجاء اجتماع للوزراء الفرنسيين والألمان كان مرتقبًا الأربعاء، حتى كانون الثاني/يناير.

كما أُلغي اجتماع برلماني بين فرنسا وألمانيا وبولندا كان مقرّرًا السبت.

أوقات عصيبة

توضح السفيرة الفرنسية السابقة لدى الصين وبريطانيا روسيا سيلفي بيرمان لفرانس برس أن الثنائي الفرنسي الألماني لطالما شهد "أوقات عصيبة. يحاول البلدان عمومًا إيجاد حل توافقي، تحديدًا لأنهما لا يتّفقان في البداية. لكننا نشهد بوضوح فترة أزمة والعلاقة الفرنسية الألمانية تبدو أكثر توترًا من أي وقت مضى".

لا تبدو المحرّكات البديلة المحتملة تعمل بشكل أفضل، خصوصًا منذ استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي المؤيد للاتحاد الأوروبي، الذي ترك الساحة لجورجيا ميلوني بعد انتصار تاريخي لحزبها اليميني المتطرف ذي الخلفية الفاشية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويعتبر جان دومينيك جولياني أن "ما يُشهد لفرنسا في كلّ مكان، هو رؤية أوروبية، لمعرفة التكيّف بسرعة مع الظروف. إذا بقي إيمانويل ماكرون في موقع متقدم مع اقتراح تدابير فعّالة، قد تُنشئ فرنسا تحالفات ظرفية بناء على المواضيع" المطروحة.

لكن وزيرةً في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لم تكشف اسمها، تؤكد أن "الاتحاد الأوروبي يفتقر (عموما) إلى مركز جاذبية واضح، خصوصًا بسبب فشل المحور الفرنسي الإيطالي". وتضيف "لدينا اليوم حكومة يمين متطرّف في إيطاليا لا تريد على الأرجح التنسيق مع فرنسا من أجل صالح الاتحاد الأوروبي".

صعوبة كبيرة

أما في ما يخصّ ألمانيا، فتقول الوزيرة إنها تواجه "صعوبة كبيرة، ما يرغمها على التركيز على مشاكلها الداخليّة"، مشيرةً إلى أن المستشار الألماني "أولاف شولتس ليس ضعيفًا إلى الدرجة التي يقولها البعض. إنه أفضل من ذلك، لكنّه لم يُظهر هذا الأمر بعد".

وترى أن مهما حصل فإن وارسو "حتى لو اكتسبت أهمية"، فإنها "لن تحلّ محل برلين أو باريس أو روما".

تسببت الحرب على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة في أسعار النفط والغاز والكهرباء. ومعلوم أنّ اقتصاد القارة العجوز يعتمد بشكل كامل على واردات المحروقات ويعاني أكثر من أي اقتصاد آخر، خفض الإمدادات من جانب روسيا ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

ويؤثّر هذا الوضع بشكل خاص على ألمانيا التي كانت تعتمد بنسبة تتجاوز 55% على واردات الغاز الروسي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

موقف مشترك

غير أنّ أوروبا تتصرّف ببطء وتواجه صعوبة في بلورة موقف مشترك، إذ تختلف المصالح إلى حدّ بعيد بين الدول التي تعتمد على الطاقة النووية على غرار فرنسا، والدول مثل ألمانيا التي تستخدم الفحم، أو تلك الواقعة في وسط أوروبا والمرتبطة تاريخيًا بالمحروقات الروسية.

بعد محادثات شاقة، توافق قادة الاتحاد الأوروبي ليل الخميس الجمعة في بروكسل على "خريطة طريق" تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. إلا أنه لا يزال يتعين حسم الكثير من النقاط، ويبدو أن المفاوضات ستكون في الأسابيع المقبلة صعبة.

وأظهر الاتحاد الأوروبي وحدةً نادرة في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن ستيفانو براغيرولي الأستاذ الباحث في مركز يوهان سكايته للعلوم السياسية في جامعة تارتو (إستونيا) يقول لفرانس برس "ما نراه أكثر فأكثر هو إرهاق وتضاؤل تدريجي محتمل للتوافق" في أوروبا، مع عودة كل دولة عضو إلى التصرّف بشكل منفرد.