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إيلاف من لندن: أعلن وزير الداخلية العراقي مساء الاثنين عن اعتقال المتهم الاول باختلاس 2.5 مليار دولارعندما كان يروم الهرب الى تركيا فيما وجه القضاء بمنع سفر جميع المتورطين بالسرقة.



وأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي القاء القبض على مدير شركة "القانت" نزر زهير غانم في مطار بغداد الدولي. وأوضح الوزير في بيان تابعته "ايلاف" قائلا " ان "العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله او التهاون في أي شيء يمس أمنه وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على (نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

ووجه الوزير الشكر الى "ألقضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة".



المتهم الرئيسي بسرقة القرن المعتقل نور المظفر (اعلام عراقي)

ونور المظفر هو احد المتهمين الرئيسيين في الضلوع بما اطلق عليها سرقة القرن باختلاس مبلغ 3.7 مليارات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أمانات الضرائب بوزارة المالية وكان يروم الهرب اليوم الى تركيا بطائرة خاصة عبر مطار بغداد الدولي.

نائب عراقي كشف محاولة هروب المتهم



وقبل ذلك بساعات قال النائب العراقي المستقل عضو اللجنة المالية البرلمانية مصطفى جبار سند في تغريدة على تويتر "تابعتها "ايلاف" ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي اعتقل نور المظفر من على متن الطائرة" الخاصة في مطار بغداد الدولي التي كان يحاول الهروب بها الى تركيا.



تغريدة النائب المستقل مصطفى جبار سند عن محاولة هروب احد المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار (تويتر)

وقبلها كتب النائب سند في تغريدة تابعتها "ايلاف" قائلا "سيغادر المتهم الاول عن سحب اموال الامانات الضريبية المدعو (نور زهير جاسم) من مطار بغداد الى مطار اتاتورك في اسطنبول بعد ساعة من الان اي الساعة 6.30 مساء بالتحديد ووقت الاقلاع وعلى طائرة خاصة نوع GLEX تسجيل الطائرة T7MBH ... نسخة منه الى ... الشرفاء في بلدي".

أوامر اعتقال ومنع السفر



وأمر القضاء اليوم جهاز المخابرات ووزارة الداخلية باعتقال المتهمين الرئيسيين بالسرقة وهم : محمد فلاح الجنابي وعبد المهدي توفيق مهدي ونور زهير المظفر .

كما منع من السفر كل من : حسين كاوة بريفكاني المدير المفوض لشركة رياح للتجارة العامة ومحمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت للمقاولات العامة عبد المهدي توفيق مهدي المدير التنفيذي لشركتي الحوت الاحدب وبادية المساء للتجارة العامة ونور زهير المظفر المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية.



وكذلك منع من السفر و حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لاربعة مسؤولين في الهيئة العامة للضراب التابعة لها نظرا للتحقيق معهم وهم :

1. ضياء عبد الخالق الزيدي مشرف القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب.

2. زهير جمعة حمادي مديرالقسم المالي في الهيئة العامة للضرائب .

3. اسامة حسام جودة المدير العام للدائرة الاقتصادية في وزارة المالية.

4. قيس محمود الزيدي وكيل القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب.

5. سامر عبد الهادي الربيعي معاون المديرالعاملهيئة العامة للضرائب.

وزير النفط كشف عن السرقة

يشار الى ان الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية قد اكدت في 16 من الشهر الحالي اختلاس 2.5 مليار دولار (3.7 مليار دينار عراقي) من حساب الهيئة من قبل خمس شركات بناءً على صكوك حررتها الهيئة العامة للضرائب .

وأوضحت ان تدقيق الحسابات يؤكد أن المبالغ قد جرى الاستحواذ عليها من دون أن تذهب إلى أصحاب حق الاسترداد أو تذهب كإيراد إلى خزينة الدولة بموجب القوانين .

وقبل ذلك كشف وزيرالنفط إحسان عبد الجبار(وزير المالية سابقا) عن سرقة 2.5 مليون دولار موضحا أسباب إلغاء تكليفه بوزارة المالية وكالة بقرار من البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي.

وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها "أيلاف" إن "رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام ادارة وزارة المالية بالوكالة". وأوضح انه كان قد وجه بتحقيق بعد تكليفه بوزراة المالية وكالة في منتصف أب أغسطس الماضي بالتحقيق في وثائق عن سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة وتم تسليم وزارة المالية لنتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية مشددا بالقول "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، كان محفزاً لتفشي الفساد.



يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.