قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



طهران: ارتفعت حصيلة ضحايا "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران الى 13 قتيلا و40 جريحا، وفق التلفزيون الرسمي.

وأفاد التلفزيون عن "استشهاد 13 شخصا على الأقل وإصابة 40 بجروح" بعد هجوم مسلّح استهدف مرقد شاه جراغ ("ملك النور")، مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، ثامن الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية.

وكانت حصيلة أولية أوردها موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، أفادت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 10.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية بداية عن أن ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم، وتم توقيف اثنين منهم. الا أن كاظم موسوي، مسؤول السلطة القضائية في محافظة فارس، ومركزها مدينة شيراز، أبلغ التلفزيون الرسمي أن "إرهابيا واحدا فقط كان ضالعا في هذا الهجوم".

وأفاد التلفزيون الرسمي أن الموقوف هو من "الإرهابيين التكفيريين"، وهي عبارة تستخدم عادة للإشارة الى مسلحين ينتمون الى تنظيمات دينية متطرفة.

من جهتها، أشارت وكالة "فارس" الى أن امرأة وطفلين هم ضمن الضحايا، مضيفة أن من تم توقيفهم "ليسوا إيرانيين".

ومطلع نيسان/أبريل الماضي، قتل اثنان من رجال الدين الشيعة وأصيب ثالث بجروح بعد طعنهم بسكين في حرم العتبة الرضوية في مدينة مشهد (شمال شرق) التي يؤمها يوميا آلاف المصلين.

وأوقفت قوات الأمن منفّذ الاعتداء الذي أشار مسؤولون الى أنه سنّي متأثر بـ"التيارات التكفيرية". وأفادت وسائل إعلام أنه كان من أصول أوزبكية ويبلغ 21 عاما، وتم تنفيذ حكم الاعدام بحقه في حزيران/يونيو.

أب/كام/ب ق