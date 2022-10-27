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إيلاف من لندن: صدر مرسوم ملكي في عمّان، بإجراء تعديل وزاري هو الخامس في غضون عامين على حكومة بشر الخصاونة التي تشكلت في أكتوبر 2020.

وتضمن التشكيل الجديد الذي لم تُعرف أسبابه، خروج خمسة وزراء ودخول 3 وزيرات جديدا يحملن الحقيبة لأول مرة، وتعديل مسمى وزارة الدولة لشؤون الإعلام إلى وزارة الاتصال الحكومي، إضافة لإجراء مناقلات بين حقائب الوزراء.

كما تم تعيين نائبا ثالثا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتطوير القطاع العام.

وبموجب التعديل الجديد فقد تم الآتي:

- ناصر الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

- المهندس وجيه عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

- المهندس ماهر أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.

- الدكتور عزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- يوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل

- فيصل الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي.

- وفاء بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

- خلود السقاف، وزيرا للاستثمار.

- الدكتورة نانسي نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية.

- زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

