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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي توسطت بلاده لعامين بين لبنان وإسرائيل، إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية "رسمياً" بين الدولتين واتخاذ الخطوات النهائية الخميس لدخوله حز التنفذ.

وقال بايدن في بيان "فخور بأن أنئ إسرائل ولبنان على إبرام اتفاقما رسمًا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده"، مضيفاً "لقد اتخذ الطرفان الوم في الناقورة، لبنان الخطوات النائة لدخول الاتفاق حز التنفذ، وتم تقدم الأوراق النائة إلى الأمم المتحدة بحضور الولاات المتحدة".